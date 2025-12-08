Xiaomi 15 港版 $3,999 起！四千有找 LEICA 靚拍、全線減 $1,500 港元新價即刻睇

小米子品牌 POCO 早前推出了效能價格比不錯的 F8 Ultra 跟 F8 Pro 手機，不過對攝影愛好者來說，配備 LEICA 鏡頭的主品牌 Xiaomi 15 系列或會更吸引!

好消息是小米早前宣佈，將為 Xiaomi 15 系列帶來「最大大力減價」；由即日起到 12 月 31 日，全線 Xiaomi 15 手機將勁減 $1,500、售 $3,999 起。

本文刊登時 Xiaomi 15 產品專頁已更新價格，具綠及白色款選擇、Xiaomi 15 標配 12+256 機型新價 $3,999（原價 $5,499）上架；

而加入黑色款（黑、綠、白）的 Xiaomi 15 手機，12+512 新價則變成以 $4,499（原價 $5,999）開賣，兩款配置均享有 $1,500 港元減幅。

Xiaomi 15 配備 S8E 晶片，主打由 50MP 光影獵人 900 感光元件 OIS 主鏡、50MP 60mm OIS 浮動長焦、跟 50MP 廣角組成 LEICA 三鏡。

其他功能包括6.36 吋 1.5K 120Hz AMOLED 螢幕、內置 5,240mAh 電池、支援 90W 有線、50W 無線充電，IP68 抗水防塵機身等等。

Mobile Magazine 短評：新價讓 Xiaomi 15 能以不到四千港元價格入手，且其機重低至 191g 細屏設計高便攜性，對攝影愛好者吸引力更高。

資料來源：小米（香港）