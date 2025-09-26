Xiaomi 15T 同 15T Pro 香港發佈，5X 長焦配旗艦天璣

文章來源：Qooah.com

Xiaomi 15T 和 Xiaomi 15T Pro 在香港正式推出，兩款機型的外觀設計基本一樣，Xiaomi 15T (12GB+256GB)的價格為 HK$3299 起；Xiaomi 15T Pro (12GB+512GB)的價格為 HK$4599起。

規格方面，Xiaomi 15T Pro搭載聯發科天璣9400+的旗艦處理器，採用了 LPDDR5X RAM，還搭載了6.83吋AMOLED 屏幕，解像度為 1.5K，刷新率為 144Hz，Xiaomi 15T Pro 搭載了3D冰封散熱系統，電池容量為5500mAh，支援 90W 有線充 + 50W 無線充。

Xiaomi 15T 搭載天璣 8400-Ultra 處理器，搭載了6.83吋 AMOLED 屏幕，刷新率為 120Hz，電池容量為5500mAh，支援 67W 有線充。

影像方面，Xiaomi 15T Pro 後置鏡頭為 5000萬像素，光圈為 f/1.62，支援 OIS 光學防抖，還擁有5倍長焦鏡頭為 5000萬像素、超廣角鏡頭為 1200萬像素、前置鏡頭為 3200萬像素，所有後置鏡頭都支援錄製 HDR10+ 的影片，最高支援8K 30fp。

Xiaomi 15T 後置主鏡為 5000萬、2倍長焦鏡頭為 5000萬像素、超廣角鏡頭為 1200萬像素、前置鏡頭為 3200萬像素。