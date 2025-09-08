Xiaomi 15T 和 15T Pro 發佈日期確定

小米 Xiaomi 期待已久的 15T 和 15T Pro 現在終於有了正式的發佈日期：9 月 24 日。該公司透過其官方 X 帳號揭曉了這個日期。

此次發佈的標語是「更近一步」，這讓人聯想到變焦功能——也許 15T Pro 將配備令人興奮的變焦相機。

此次發佈會將在德國慕尼黑舉行，恰逢世界著名的慕尼黑啤酒節，這是否是故意安排還是巧合尚不清楚，但小米在 X 上的一則帖子暗示了這一點。

T 系列是小米的「旗艦殺手」，但與大多數被標記為此類的設備不同，這些機型通常配備優秀的相機，並且有著徠卡的聯名合作。根據以往的經驗，不會感到驚訝的是，15T 可能搭載聯發科的 Dimensity 8400 SoC，而 15T Pro 則可能選擇 9400 或 9400+ 處理器。

機型 價格 小米 15T $499 / 約 HK$ 3,892 小米 15T Pro $599 / 約 HK$ 4,672

推薦閱讀