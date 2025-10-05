中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
Xiaomi 15T 與 Xiaomi 15T Pro 的選擇調查
上星期，小米 Xiaomi 發佈了兩個重要消息——17 系列旗艦手機及 15T 系列旗艦殺手。現在，將焦點放在 T 系列手機上。
小米 15T 和 15T Pro 的顯示屏增大至 6.83 吋，較 14T 系列的 6.67 吋有所提升。這兩款手機都配備了精美的 12 位 OLED 面板，Pro 版本的屏幕刷新率達到 144Hz，而普通版 15T 則降至 120Hz，但這應該不會影響使用體驗。
目前已獲得小米 15T 進行評測，15T Pro 也在辦公室中。詳細評測將會隨後發佈，現在先來簡單介紹一下。
小米 15T 由 Dimensity 8400 Ultra 芯片組驅動，較 14T 的 8300 Ultra 進行了升級。它配備更快的 UFS 4.1 存儲（對比 UFS 4.0），以及更大的 5,500mAh 電池（增加 500mAh），充電功率保持在 67W 有線充電。相機系統基本延續去年的設計。
小米 15T Pro 則搭載 Dimensity 9400+，較去年型號的 9300+ 亦有所提升。它同樣擁有 5,500mAh 的大電池，但充電功率提升至 90W 有線和 50W 無線充電（相比 14T Pro 的 120W/50W 有小幅降級）。
在相機系統方面，15T Pro 的主相機配備了 50MP 1/1.31 吋感應器，並新增了 50MP 5 倍變焦/115mm 的潛望鏡，這樣的變焦範圍比 14T 的 2.6 倍/60mm 長焦鏡頭更為實用（主感應器已支持 2 倍變焦）。
此外，Pro 版本還具備更先進的無線通信技術——Wi-Fi 7、藍牙 6.0 及 Astral Communication（可在最高 1.9 公里的距離內進行離線通訊）。而普通版 15T 則支持 Wi-Fi 6E、藍牙 5.4 及 Astral Communication（距離為 1.3 公里）。
小米 15T 的起價為 €650 / 約 HK$ 5,070，而 15T Pro 的起價為 €800 / 約 HK$ 6,240（均為 12GB/256GB 版本）。值得注意的是，消費者可能能獲得 10% 的折扣或 €100 / 約 HK$ 780 的優惠券，具體詳情可查閱當地的 mi.com。
在選擇新手機時，小米 15T 是否會成為考慮的對象？
至於小米 15T Pro，改善的相機性能、更高的效能及更優的充電選項是否值得 €150 / 約 HK$ 1,170 的價格上漲？
