Xiaomi 15T、15T Pro 及 Redmi Pad 2 Pro 價格洩漏資訊
小米將於 9 月 24 日發佈 15T 和 15T Pro 智能手機。根據一位在 X 平台的消息人士，這些手機將與 Redmi Pad 2 Pro、小米 Watch S4 41mm 和小米 OpenWear Stereo Pro 一同推出。
此外，還傳出這些產品的預計價格。首先談談手機，15T 的價格預計為 €649 / 約 HK$ 5,065，15T Pro 則為 €799 / 約 HK$ 6,226，兩者均配備 12GB RAM 和 256GB 存儲空間。
至於 Redmi Pad 2 Pro，據悉將定價為 €349 / 約 HK$ 2,725，配備 6GB RAM 和 128GB 存儲空間。小米 Watch S4 41mm 的價格則依據選擇的表帶不同，分別為 €149 / 約 HK$ 1,162、€169 / 約 HK$ 1,318 或 €219 / 約 HK$ 1,709。最後，小米 OpenWear Stereo Pro 的預計售價為 €149 / 約 HK$ 1,162。
小米 15T 和 15T Pro 預計將搭載 Android 15 系統，儘管 Google 早在 6 月已發佈 Android 16。小米已開始招募 Android 16 更新的測試者，但顯然無法在發佈前準備完成，這令人感到遺憾。
在 17 系列旗艦機型即將推出的幾天內，這些 15 系列設備的發佈確實讓人感到不尋常。儘管 17 系列最初僅在中國市場推出，但這似乎顯示出兩代產品之間的差距，可能會影響 15T 系列的銷售表現，尤其是它們使用的將是上一代的 Dimensity 旗艦芯片。
產品
價格 (€)
價格 (HK$)
RAM
存儲
小米 15T
649
約 5,065
12GB
256GB
小米 15T Pro
799
約 6,226
12GB
256GB
Redmi Pad 2 Pro
349
約 2,725
6GB
128GB
小米 Watch S4 41mm
149 / 169 / 219
約 1,162 / 1,318 / 1,709
—
—
小米 OpenWear Stereo Pro
149
約 1,162
—
—
