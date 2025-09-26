Xiaomi 15T Pro性價比之王｜$5,000有找、5倍光學長焦同級罕見配置

英國拉皮手術激增 醫生提醒須考慮風險
小米最新推出的15T系列主打高性價比與Leica全焦段攝影體驗，型號包括有15T與15T Pro兩款。其中15T Pro不僅有更強勁的鏡頭組合，還搭載更高階的硬件規格，在同級機款中罕見。
15T Pro機背採用玻璃纖維材質，機身以高強度6M13鋁合金打造，支援 IP68 防水防塵，並提供黑、灰、金三色選擇，配合僅7.96毫米厚度與205克重量，手感均衡。手機配備2,772 x 1,280解像度的6.83吋144Hz AMOLED熒幕，表面以Corning Gorilla Glass 7i保護，擁有3,200尼特峰值亮度，支援 HDR10+及Dolby Vision顯示，加上1.5毫米邊框，有很好的視覺體驗。
熒幕上方設有3,200 萬像素自拍鏡頭。
支援屏幕指紋解鎖功能。
15T Pro機背採用玻璃纖維材質，機身以高強度6M13鋁合金打造。
配備Leica三鏡頭組合，包括有廣角、超廣角及長焦鏡頭，覆蓋15 - 230mm全焦段。
15T Pro採用3nm製程的Dimensity 9400+ 處理器，內置12GB記憶體，有512GB及1TB版本。筆者以1TB版本測試，兔兔測試得分超過267萬，表示效能甚至超越一眾旗艦手機。此外，手機內置5,500mAh 電池，支援 90W有線HyperCharge及50W無線快充，官方稱電池經1,600次充電循環後容量仍有原本的80%電量。
USB Type-C介面設於機底，支援90W有線HyperCharge快速充電。
機身右側設有電源鍵及音量鍵。
15T Pro有雙nano SIM插槽，更支援雙eSIM功能。
影像系統是15T Pro的最大賣點。Leica三鏡頭組合包括 5,000 萬像素廣角、1,200 萬像素120°超廣角及5,000萬像素長焦鏡頭，覆蓋15 - 230mm全焦段，提供5倍光學變焦、10倍光學等效變焦及20倍超級變焦，在同價位手機中極為少見。主鏡頭搭載 Light Fusion 900 感光元件，提供13.5 EV的動態範圍，並內置Xiaomi AISP 2.0演算法提升影像品質。
15T Pro擁有與小米旗艦手機相同的攝影體驗。
內置一系列AI功能，包括AI寫作、AI動態桌布、AI對話翻譯等等。
15T Pro採用3nm製程的Dimensity 9400+ 處理器，兔兔測試得分超過267萬，效能甚至超越一眾旗艦手機。
15T Pro的長焦鏡頭提供5倍光學變焦，拍攝相片質素高，在同價位產品中極具競爭力。
除了攝影，15T Pro在連線能力上也有特色，搭載全球首發的小米星辰無網通，即使在無行動網路或Wi-Fi的環境下，兩部15T Pro仍可於最遠1.9公里直接語音通話，對喜歡戶外遠足的用戶非常實用。系統採用最新 HyperOS 3，在啟動速度、跨裝置互聯與AI功能全面升級，提升生產力。
總結
15T Pro不僅延續T系列一貫的高性價比，更在熒幕、效能、續航與影像能力全面升級，尤其以「五千元內就能擁有 5 倍光學長焦」這一點，在同價位產品中極具競爭力。此外，即日至10月12日購買可享早鳥優惠，包括送Xiaomi便攜相片印表機 1S、延長保養、碎屏保、Spotify/YouTube Premium 試用與Google One儲存空間等，總值超過$3,600。
作業系統：HyperOS 3
處理器：MediaTek Dimensity 9400+ 3.73Hz八核心
記憶體：12GB RAM / 512GB/1TBGB ROM
顯示屏：2,772 x 1,280 像素，6.83吋多點觸控AMOLED
制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 / TDD-LTE Band 38/39/40/41/42/48 / 5G SA n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78
通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 6.0
鏡頭：3,200 萬像素（前置） / 5,000 萬像素廣角 + 1,200 萬像素120°超廣角 + 5,000萬像素長焦（主鏡頭）
其他：GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS/NavIC / NFC / 屏幕指紋感應器
電池：內置 5,500mAh
體積：162.7 x 77.9 x 7.96毫米
重量：210克
售價：$4,599 (512GB) / $4,999 (1TB)
查詢：小米 3077 3620
作者：徐帥
自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。
