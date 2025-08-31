CHIIKAWA DAYS 大型特展結束 本地觀眾佔七成
Xiaomi 16系列傳將配100W閃充+S8 Elite 2晶片 HyperOS 3功能曝光
盛傳將配備高通S8 Elite 2晶片，且將作為首輪搭載機型發佈的小米Xiaomi 16系列，新近有更強配置資訊在網絡流傳。
可預期Xiaomi 16會擁有更佳回電表現
其中數碼博主「完美編排數碼」透露，型號25098PN5AC、2509FPN0BC的國行Xiaomi 16 Pro手機，跟型號25113PN0EC即Xiaomi 16均配備100W閃充。
與前代Xiaomi 15系列全系標配90W閃充相比，可預期Xiaomi 16會擁有更佳回電表現；另裝置除配備S8 Elite 2外，又有傳其最快將在9月正式發布。
軟件部份預期Xiaomi 16系列將預載HyperOS 3.0系統，其將在8月28日下午3時於國內發布會現身，屆時將披露率先應用於Xiaomi 16的新功能。
Mobile Magazine短評：考慮到高通Snapdragon Summit 2025在9月23日舉行，Xiaomi 16有望在其後日子正式發布，甚至能趕及於9月底正式出貨。
資料來源：微博、快科技、Xiaomi（中國）
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/科技/xiaomi-16系列傳將配100w閃充-s8-elite-2晶片-hyperos-3功能曝光/594181?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
