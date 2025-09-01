Xiaomi 16 系列發佈日期曝光

小米 Xiaomi 15 系列於去年十月首次亮相，包含小米 15 和 15 Pro。根據最新消息，小米 16 系列將比去年早一些推出。根據 Digital Chat Station 的最新報導，小米 16 型號預計將於九月倒數第二周發佈，具體時間在九月 24 至 26 日之間。

這一時間點並非巧合，因為高通將於九月 23 日推出其最新的旗艦 8 系列芯片——Snapdragon 8 Gen Elite 2（或稱 8 Elite Gen 5）。

根據最近的傳聞，預計本月的發佈將包括三款設備，分別是小米 16、小米 16 Pro mini 和小米 16 Pro Max。小米 16 Ultra 將會在明年稍後的時間推出。

標準版的小米 16 和 16 Pro mini 預計配備 6.3 吋螢幕，而 Pro Max 型號則可能達到 6.8 吋的對角長度。所有小米 16 系列手機都將搭載高通最新的旗艦 Snapdragon 8 系列芯片。標準版型號據傳將配備 6,800 mAh 的電池，而新款的 16 Pro mini 則預計擁有 6,300 mAh 的電池。小米 16 系列還有望提供更快的 100W 快充。

型號 價格 小米 16 $ 699 / 約 HK$ 5,444 小米 16 Pro mini $ 799 / 約 HK$ 6,222 小米 16 Pro Max $ 899 / 約 HK$ 7,004

