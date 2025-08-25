拆解以巴戰爭「人為」饑荒如何造成
Xiaomi 16 Pro 可能放棄四曲面顯示屏設計
上星期，有消息指出小米 Xiaomi 16 Pro 將配備稍大的 6.8 吋顯示屏（可能達到 6.85 吋），比小米 Xiaomi 15 Pro 的 6.73 吋有所提升。泄露者 Smart Pikachu 為不喜歡 2024 型號的四曲面顯示屏的用戶帶來好消息 – 這次小米將採用平面面板。
曲面邊緣會「隱藏」邊框的實際厚度，因此小米據報將會將平面顯示屏的邊框縮窄，以使 Xiaomi 15 Pro 和 16 Pro 看起來相似。
新的顯示屏將採用改進的護眼技術，能在高亮度下運行（具體情況尚待確認）。
之前有消息指出，小米 Xiaomi 16 Pro 和 16 Ultra 將共享相同的 6.85 吋 LTPO OLED 顯示屏，擁有「2K+」解析度。根據泄露者的說法，這兩款手機將搭載 Snapdragon 8 Elite 2 處理器，並在攝像頭方面超越 iPhone。
談到攝像頭，小米 Xiaomi 16 和 16 Pro 的前置攝像頭也將升級 – 新款超廣角鏡頭將搭載一顆 5000 萬像素傳感器，支持 4K @ 60fps 視頻錄製。與此相比，15 系列的前置攝像頭為 3200 萬像素，雖然也有超廣角鏡頭，但卻缺乏自動對焦功能。
傳聞小米今年將增加一個旗艦系列的新成員 – 6.8 吋的小米 Xiaomi 16 Pro 將與一款更小的 6.3 吋小米 Xiaomi 16 Pro mini（名稱待確認）一起推出。這款小 Pro 預計將使用與更大型號相同的 Elite 2 處理器，並將主攝像頭配備 5000 萬像素 1/1.28 吋傳感器。電池容量為 6,300mAh，比小米 Xiaomi 15 Pro 的 6,100mAh 更大。基本型號仍將保留，並將擁有更大的電池。
