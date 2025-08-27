Xiaomi 16 Pro Mini機型有望登場 四曲面屏幕或成歷史？

近期Xiaomi 16 Pro的傳聞愈發清晰，最新消息指出，Xiaomi可能將捨棄上代採用的四曲面顯示屏，轉投平面屏幕，並有意擴充產品線，推出更小巧的「Pro Mini」型號，意圖以更全面的陣容滿足不同用戶需求。

根據知名爆料人「Smart Pikachu」透露，對於喜愛平面屏幕的用戶而言，Xiaomi 16 Pro將帶來一個好消息，新機將告別2024年型的四曲面設計，轉而採用更便於操作與貼合保護膜的平面面板。雖然曲面屏幕能在視覺上隱藏真實邊框厚度，但據傳小米將透過精湛的封裝技術，為這塊平面顯示屏實現更極致的窄邊框效果，使其整機視覺觀感與前代Xiaomi 15 Pro相比毫不遜色。

多方爆料：相機系統將全面進化

螢幕尺寸方面，Xiaomi 16 Pro預計將配備略大的6.8至6.85吋顯示器，對比前代6.73吋帶來更沉浸的觀看體驗。這塊全新LTPO OLED面板不僅擁有「2K+」級別的高解像度，更將引入升級版護眼技術，據稱即使在高亮度環境下也能有效保護用戶雙眼。

核心性能方面，Xiaomi 16 Pro與傳聞中的16 Ultra將毫無懸念地搭載新一代旗艦平台Snapdragon 8 Elite 2。多方爆料均指出，Xiaomi新旗艦的相機系統將全面進化。

旗艦系列中新增一名「小屏猛獸」

尤其在前置自拍鏡頭上，Xiaomi 16與16 Pro將迎來顯著升級。有別於前代15系列的3200萬像固定焦距超廣角鏡頭，新機將升級為5000萬像感光元件，並搭配支援自動對焦（Autofocus）的全新超廣角鏡頭，更首度支援4K@60fps的高畫質影片錄製，為Vlog創作與高品質視訊通話帶來強大助力。

Xiaomi可能在此次旗艦系列中新增一名「小屏猛獸」成員。據傳，除了標準的6.8 吋 Xiaomi 16 Pro外，Xiaomi還準備了一款暫名為Xiaomi 16 Pro mini的機型，採用約6.3 吋的較小顯示屏。

這款小尺寸Pro機型並非性能縮水版，它預計將與大屏型號共享相同的Snapdragon 8 Elite 2旗艦芯片，主相機更採用5000萬像、尺寸達1/1.28吋的大底感光元件。其電池容量據傳將高達6300mAh，甚至超越了Xiaomi 15 Pro的6100mAh，而標準版Xiaomi 16的電池容量據稱將會更大，續航表現值得期待。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載



原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/科技/xiaomi-16-pro-mini機型有望登場-四曲面屏幕或成歷史-/593264?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral