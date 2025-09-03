Xiaomi 16 Ultra 將搭載顯眼的 Leica 標誌

根據一位在 X 平台的消息人士透露，未來的 Xiaomi 16 Ultra 將會有一個非常顯眼的 Leica 標誌，這個標誌正是那個著名的紅圈和白色的 Leica 字母。這似乎顯示出 Xiaomi 與 Leica 的合作關係依然穩固，甚至可能變得比以往更強。如果這一消息屬實，將會是個好兆頭。下方的圖片顯示的是 Xiaomi 15 Ultra，經過修改以展示其後繼機型的 Leica 標誌樣式。

這個紅白相間的 Leica 標誌曾經出現在 Xiaomi 15 Ultra 的包裝盒上，但並沒有出現在手機本身上。根據預測，Xiaomi 16 Ultra 預計將於二月全球首發，除非公司對於以往的計畫有任何變更。

過去的傳聞指出，這款手機將配備 6.85 吋 LTPO OLED 顯示屏，解析度為「2K+」，且四周邊框對稱，邊框將比任何 iPhone 更薄。Xiaomi 16 Ultra 預計將搭載高通最新的旗艦處理器，可能會被稱為 Snapdragon 8 Elite Gen 5。

型號 價格 Xiaomi 15 Ultra $ 1,199 / 約 HK$ 9,353

