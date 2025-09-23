Xiaomi 17 系列再次曝光，電池容量與照片一同揭曉

小米 Xiaomi 即將推出的 17 系列手機已經多次在視頻中出現，這裡又有一段新視頻。此外，手機的電池也被拍攝，可能透露了其容量。

該系列將包含三個型號：普通版、Pro 版和 Pro Max 版。普通版小米 17 和 17 Pro 將配備 6.3 吋螢幕。二者的區別在於第二螢幕——Pro 版（及 Pro Max 版）在後面的相機模組上將有一個輔助螢幕。至於小米 17 Pro Max 的主螢幕尺寸尚未確定。

在這段 YouTube 短片中，展示了所有三個型號的顏色選擇。視頻中還簡要介紹了後螢幕的功能，更多詳情請參考相關帖子。

小米分享了小米 17 Pro 和 17 Pro Max 的官方圖片。較小的型號以冷煙紫色為主，較大的型號則以森林綠色為主。雖然 Pro Max 的螢幕尺寸尚未確認，但已知整個 17 系列將採用平面顯示屏，Pro 型號的邊框寬度僅為 1.18 毫米。

型號 顏色 螢幕尺寸 小米 17 Pro 冷煙紫色 6.3 吋 小米 17 Pro Max 森林綠色 待確認

如預期，這裡有三個電池的照片：BM6H、BM72 和 BM6N。中間的電池典型容量為 7,500mAh（標稱 7,300mAh），應該會用於小米 17 Pro Max。

電池型號 典型容量 用途 BM6H 6,300mAh 小米 17 Pro BM72 7,500mAh 小米 17 Pro Max BM6N 6,800mAh 小米 17

左邊的電池為 6,300mAh（標稱 6,150mAh），可能用於小米 17 Pro，注意它的形狀與中間的相似。右邊的電池容量較大，典型容量為 6,800mAh（標稱 6,660mAh），可能是普通版小米 17 的電池。如果有人好奇為什麼 Pro 型號的電池容量會比普通型號小，快充電池通常容量較小。

在數字秤上，三個電池的重量也很有趣。BM72 的重量為 81.5 克，可能使其成為手機中僅次於框架的第二重部件。

小米將於兩天後發佈 17 系列，盛會定於 9 月 25 日星期四 UTC 上午 11 時舉行。在此之前，可以欣賞更多的洩漏視頻和規格資訊。

