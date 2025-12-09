Xiaomi 17 預計於 2026 年 1 月全球發佈，印度市場同步推出

Xiaomi 17 於九月份在中國發佈，至今仍在等待全球亮相。雖然 Xiaomi 尚未透露國際發佈的具體細節，但有消息人士透露了預期的發佈時間。根據該消息，Xiaomi 17 可能會在 2026 年 1 月正式登陸全球市場。這款手機亦預計會在同一時間進入印度。

同時，一款型號為 25113PN0EC 的 Xiaomi 手機在 Geekbench 上出現，據推測這是 Xiaomi 17 的全球版本。該手機在基準測試網站上顯示運行 Android 16，並擁有 12GB RAM。它似乎搭載了 Snapdragon 8 Elite Gen 5 系統單晶片，並在單核測試中獲得了 3,176 分，在多核測試中獲得了 10,010 分。

Xiaomi 17 的全球版本預期將具備與中國版本相同的規格。這款手機配備了 6.3 吋 LTPO AMOLED 顯示屏，支持 120Hz 刷新率，後置三鏡頭組合，包括 5,000 萬像素主攝像頭，前置 5,000 萬像素攝像頭，並搭載 7,000mAh 電池，支持 100W 有線快充及 50W 無線快充。

規格 詳細資訊 顯示屏 6.3 吋 LTPO AMOLED (120Hz) 後置相機 三鏡頭，5,000 萬像素 前置相機 5,000 萬像素 電池 7,000mAh (100W 有線快充，50W 無線快充) RAM 12GB 處理器 Snapdragon 8 Elite Gen 5 操作系統 Android 16

