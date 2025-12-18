Xiaomi 17 Ultra 下周發佈，搭載 Leica 改進的遠攝相機及夜拍功能

最近有傳聞指出，小米將於 12 月 26 日在中國發佈小米 17 Ultra。這個傳聞部分得到了證實，因為小米已確認小米 17 Ultra 將於下週推出，但並未透露具體日期。

此外，小米也確認了與徠卡（Leica）的合作，這使得小米 17 Ultra 在攝影方面有了進一步的提升。如果中文的機器翻譯正確，這款智能手機在長焦攝像頭和夜間影像質量方面將會有顯著改善。

小米 17 Ultra 最近獲得了 FCC 認證，因此有可能會在國際市場上亮相。根據傳聞，這款智能手機將搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC，並配備一顆 1 吋感光元件的主攝像頭。

推薦閱讀