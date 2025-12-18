Xiaomi 17 Ultra 即將發佈，與 Leica 建立全新合作模式強化相機技術

Xiaomi 將於下週發佈其 17 Ultra 旗艦智能手機，並已分享有關這款備受期待的相機旗艦的更多細節。Xiaomi 和 Leica 擴展了其合作夥伴關係，現在採用「共創模式」。兩家公司之前進行的是聯合研發模式，因此可以預期 17 Ultra 及未來的設備在硬件和軟件層面上會有更深入的合作。

根據 Weibo 上的公告，Xiaomi 17 Ultra 將帶來一種「新一代光學系統解決方案」。其關鍵特徵是新的望遠鏡頭，這將是業界首個獲得 Leica Apochromatic (APO) 認證的望遠鏡頭。Xiaomi 表示，用戶可以期待在低光環境下的影像品質有顯著提升，並在高對比場景中改善細節重現。

Xiaomi 還確認 17 Ultra 將配備一個專為移動設備開發的 1 吋感光元件，用於其主鏡頭。這一系列的技術進步預示著這款手機在攝影方面的性能將會非常出色，滿足對高品質影像的追求。

