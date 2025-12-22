Xiaomi 17 Ultra 將於 12 月 25 日在中國發佈，提供星空綠、白色及黑色三種顏色選擇

上週，小米透露其旗艦型號 17 Ultra 將於十二月在中國發佈。現在，公司已確認了具體的發佈日期、設計和顏色選擇。小米在微博上表示，Xiaomi 17 Ultra 將於 12 月 25 日正式亮相。

該品牌還分享了手機的後部設計和顏色選擇。Xiaomi 17 Ultra 將提供三種顏色，包括全新的星空綠（Starry Green）變體。根據預告，手機還將以白色和黑色發售。

預告中還確認了 Xiaomi 17 Ultra 將採用三鏡頭後置攝影系統。星空綠變體的手機後面板上有礦物顆粒，呈現金屬質感。小米還透露，17 Ultra 將擁有平面顯示屏、分段式音量按鈕和 8.29 毫米的厚度。

Xiaomi 17 Ultra 預計將搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器。據傳手機將配備 1 吋主後感應器、2 億像素的潛望式長焦鏡頭以及升級的 Leica 光學系統。

此外，該手機也有望在未來幾個月內在全球市場推出。

