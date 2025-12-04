Xiaomi 17 Ultra 新機曝光，搭載三鏡頭後置相機設計

Xiaomi 預計將於本月稍後在中國發佈其以攝影為主打的旗艦手機 17 Ultra。雖然該公司尚未透露任何有關此手機的具體資訊，但相關的洩漏消息不斷出現。最新的間諜照片顯示了這款設備的外觀。

Xiaomi 17 Ultra 傳聞將配備三個後置攝像頭，並且硬件有所提升。間諜照片展示了疑似 17 Ultra 的手機放置在保護殼內，這使得大部分攝像頭模組的設計被遮擋。不過，三個傳感器清晰可見，其中一個似乎是潛望式長焦鏡頭。此外，閃光燈和其他幾個後置傳感器也可見於照片中。

廣告 廣告

最近，洩漏的 17 Ultra 攝影器材照片顯示，這款手機將繼續採用圓形攝像頭模組。然而，與 Xiaomi 15 Ultra 的四個攝像頭設計相比，這款後繼機型則將配備三個攝像頭。

型號 後置攝像頭數量 特點 預估價格 Xiaomi 15 Ultra 4 圓形模組設計 $1,099 / 約 HK$ 8,570 Xiaomi 17 Ultra 3 潛望式長焦鏡頭 待定

推薦閱讀