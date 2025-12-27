Xiaomi 17 Ultra 港行上市時間表曝光！最快 2 月正式上市

小米粉絲期待已久的攝影旗艦 Xiaomi 17 Ultra 已於12月25日在中國正式發表，並隨即於12月27日在大陸市場開售。而國內發表後，港行即傳出發佈日期的消息!

對於本港用戶最關心的發售安排，根據可靠消息及過往小米旗艦的推出節奏，香港行貨版本預計最快需等到明年 2 月才會正式登場。雖然這意味著本地消費者需稍作等待，但港行版本將確保完全支援香港的 5G 網絡頻段，並預載適用於本地的國際版系統，內置完整的 Google 服務，同時享有由小米香港提供的官方保養及售後支援，對追求穩定體驗的用戶而言，等待行貨仍是較為穩妥的選擇。

回顧上一代 Xiaomi 15 Ultra 的推出時間差，香港市場通常較內地晚約一至兩個月，主要因應系統本地化、網絡兼容性測試及供應鏈安排。預計 Xiaomi 17 Ultra 亦會遵循類似模式，在農曆新年過後，約 2 月下旬至 3 月初期間正式在港發表及開售。

有意入手新一代 Xiaomi 旗艦的用戶，不妨先留意 12 月底內地開售後的實際評測報告，深入了解其新一代 LEICA 光學鏡頭系統、Snapdragon 8 Elite 平台的性能表現，以及電池續航等細節。待 2 月香港官方消息公布後，便可比較不同版本的差異，作出最適合自己的選擇。建議消費者密切留意小米香港官方網站及社交媒體專頁，以獲取最準確的上市日期、定價及預購優惠資訊。