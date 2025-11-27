Xiaomi 17 Ultra 照相套件泄露，顯示將配備三鏡頭後置相機系統

根據傳聞，小米 Xiaomi 17 Ultra 可能會提前發佈，最新消息指出該品牌可能會在十二月底之前正式揭曉這款旗艦手機。這款新機預期將會帶來顯著的相機升級，並且有關其影像感測器的新細節也已經在網上流出。

從洩露的圖片來看，小米 Xiaomi 17 Ultra 的攝影套件顯示，這款即將上市的手機將配備三鏡頭後置攝像頭系統。雖然這似乎相較於小米 Xiaomi 15 Ultra 的四鏡頭配置有所下降，但實際上這一變化可能並不算是降級。小米 Xiaomi 15 Ultra 擁有雙倍的長焦鏡頭配置。

根據這次的洩露，小米可能會去掉 3 倍光學變焦的 5,000 萬像素長焦鏡頭，並提供一個整體性能更佳的長焦感測器。這款即將推出的旗艦手機可能會搭載 5,000 萬像素的 OVX10500U 感測器、一個 2 億像素的 Samsung ISOCELL S5KHPE 長焦單元，以及一個 5,000 萬像素的 OV50M 或 5,000 萬像素的 S5KJN5 超廣角鏡頭。

在自拍方面，該手機可能會使用 5,000 萬像素的 OV50M 感測器。這些相機配置無疑將為用戶帶來更出色的拍攝體驗，並且進一步提升小米在智能手機攝影領域的競爭力。

