Xiaomi 17 Ultra 獲得全球認證，將於 12 月 26 日在中國發佈

Xiaomi 據傳將於 12 月 26 日在中國發佈 17 Ultra，關於該款旗艦智能手機是否會有國際版的發佈，引起了不少關注。根據最新消息，答案是肯定的。雖然 Xiaomi 本身尚未確認，但美國聯邦通信委員會（FCC）已經認證了小米 17 Ultra 的全球版本。

這款設備的型號為 2512BPNDAG，根據 IMEI 數據庫顯示，確實屬於 Xiaomi 17 Ultra。型號末尾的 "G" 表示這款手機是針對全球市場而設計。該設備將預裝 Android 16，並搭載 HyperOS 3，這一點並不令人意外。

此外，Xiaomi 17 Ultra 支援 5G、Wi-Fi 7、藍牙 LE 及內置無線充電功能。根據過去的傳聞和洩露資訊，這款手機將搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC，並作為品牌的全方位相機旗艦，據說會配備一個 1 吋主傳感器。

