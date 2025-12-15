Xiaomi 17 Ultra 預計於 12 月 26 日發佈，搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5，並推出 Redmi Turbo 5 系列及旗艦智能手錶

有關小米 Xiaomi 17 Ultra 的傳聞指向其將於 12 月 26 日發佈，知名爆料者 Digital Chat Station 現已洩漏預計將與小米的高端旗艦一同推出的設備。根據最新的消息，小米將推出搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 的小米 17 Ultra，並將同時推出兩款 Redmi 中階產品，最有可能是 Redmi Turbo 5 和 Turbo 5 Pro。

根據預測，Redmi Turbo 5 將使用 MediaTek 即將推出的 Dimensity 8500 處理器，而 Turbo 5 Pro 則將配備 Dimensity 9500 SoC。Turbo 5 Pro 型號預計將配備一個容量達 9,000 mAh 的電池，並支持 100W 快速充電，而其非 Pro 版本則可能配備較小但同樣出色的 7,500 mAh 電池。

廣告 廣告

小米還將推出一款全新的旗艦智能手錶，支持 eSIM 功能，無需智能手機即可獨立使用。這款穿戴設備據報導將搭載一個高達 930 mAh 的電池，並運行小米 HyperOS。此外，還預計將推出一款新的中階平板電腦，兩對 TWS 耳機以及幾款 IoT 設備。

小米已經開始為 17 Ultra 開啟盲預訂。據悉，這款即將推出的旗艦在中國的售價預計將與其前任持平，但尚未有消息顯示此價格是否會適用於全球市場。

推薦閱讀