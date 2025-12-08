Xiaomi 17 Ultra 預計於 12 月 26 日發佈，12 月 15 日開始接受預訂

Xiaomi 17 Ultra 的傳聞已經開始流傳，據說它的推出時間會比前一代產品提前，後者是在二月下旬正式發佈。最近，有一位在微博上活躍的爆料者透露了這款手機的具體時間安排。

根據消息，Xiaomi 將於 12 月 15 日開始接受該設備的盲訂，並持續至 12 月 25 日。因此，這款手機的公告預計將在 12 月 26 日舉行。

Xiaomi 17 Ultra 的價格據說與其前身在中國的售價一致。不過，目前尚不清楚這個價格是否會在國際市場上保持不變。至於其全球發佈的具體時間，仍然是一個未知數。以往的 Ultras 產品通常會在中國發佈幾天後，在巴塞羅那的 MWC 展會上亮相，但明年三月初的 MWC 讓人懷疑 Xiaomi 是否會等到那時，或是會提前舉行特別活動。

廣告 廣告

Xiaomi 17 Ultra 預計將成為品牌的全能相機旗艦，其核心將搭載 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC。最近還流出了一張顯示原型機的照片，該手機放置在一個堅固的保護殼中，顯示出一個相當大的相機模組。

推薦閱讀