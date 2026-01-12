Xiaomi 17 Ultra LECIA 版 ：手機界的「相機大師」開箱實測！

手機與專業相機的界線已日趨模糊，Xiaomi 17 Ultra LECIA 版 的登場，再次挑戰流動影像的極限。這部機不單具備頂尖規格，更將 LEICA 百年的光學底蘊與經典設計完美結合。從標誌性的紅標到專業的操作手感，它不僅是旗艦手機，更是攝影師隨身創作的利器。現在就進入這場「相機大師」的開箱體驗。

​小米與 LEICA 的合作再創高峰，全新 Xiaomi 17 Ultra LEICA 版 不僅提升規格，更將專業相機的靈魂注入手機。

​專業配件與工藝設計

​開箱驚喜連連，除了 100W 快充外，還附贈掛繩、專屬抹布及鏡頭蓋。最矚目的是磁吸保護殼，仿連動測距相機設計配合「紅標」與可旋轉鏡頭環，儀式感十足。機身採用經典荔枝皮紋理，握感紮實，側邊刻有 LEICA 字樣，完美復刻攝影美學。

​頂級影像與操作

​搭載一吋大底主鏡與 2 億像素長焦，支援 3.2x 至 4.3x 光學變焦。用家可自由切換 LEICA 雙畫質風格，拍出獨特光影層次。特別加入的大師變焦環可自定義功能，物理旋轉的反饋感讓構圖比觸控更精準。

​效能與日常體驗

​配備 Snapdragon 8 Elite Gen 5 晶片、6.9 吋 AMOLED 螢幕，效能攻頂。國行版實測可裝 Google 服務並支援香港 5G，日常使用流暢穩定。

​總結： 這部手機不僅影相厲害，更是一部專業攝影工具，是追求相機質感的影友首選。Xiaomi 17 Ultra LEICA 版，現時國行版定價為 $9,999。(查詢：CityLink)