Xiaomi CEO 表達對 Tesla Model Y 的高度讚賞

在年度演講中，小米的 CEO 雷軍分享了對 Tesla 及其 Model Y 的看法。這款暢銷的全電動跨界 SUV 是小米自家 YU7 的主要競爭對手，該車型在中國市場受到了廣泛關注。儘管存在競爭，雷軍指出 Model Y 是一輛非常令人印象深刻的車。

根據雷軍的說法，小米今年早些時候實際上購買了三輛 Tesla Model Y，以便進行研究。在拆解過程中，小米團隊對這款全電動跨界 SUV 印象深刻。他表示：「我們今年早些時候購買了三輛 Tesla Model Y 進行拆解和研究。這真是一輛偉大的車。」他還提到，如果消費者不喜歡小米的 YU7，應該強烈考慮 Model Y。「如果你不喜歡小米 YU7，可以選擇 Model Y。」他在演講中強調。

廣告 廣告

雷軍在之前的評論中提到，Model Y 的優越性並不僅僅是因為 CEO Elon Musk 的知名度。他承認，Model Y 在多個重要指標上實際上是領先的，例如能源消耗和自動駕駛功能（FSD）等。他表示：「它是全球最暢銷的車型，不僅僅是因為 Musk 的名氣，還有其他很多原因。我們 (小米) 拆解了 Model Y 並進行了分析，從中學到了很多。Tesla 不僅在車輛能源消耗和 FSD 等方面領先，還在許多其他方面佔據優勢。」

在 Tesla 在奧斯汀進行首次無人駕駛車輛交付演示後，雷軍也表達了祝賀。他在微博上回應 Tesla 副總裁 Grace Tao 發布的關於這一里程碑的消息時寫道：「Tesla 確實令人驚艷，在許多領域引領行業趨勢，特別是 FSD。我們仍需繼續學習！」

這些評論不僅展示了小米對 Tesla 及其技術的尊重，也反映了 Tesla 在電動車市場中的創新與領導地位。Tesla 的不斷創新和對技術的投入，無疑會進一步推動市場的發展，並激勵其他企業向前邁進，促進行業的整體進步。

推薦閱讀