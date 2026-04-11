Xiaomi Desktop Speaker Pro Set（Dark）香港上市，5單元系統+6種絢麗 RGB
文章來源：Qooah.com
小米香港正式宣佈推出全新桌面音響產品 Xiaomi Desktop Speaker Pro Set（Dark），為追求桌面美學與音質並重的用戶帶來新選擇。這款 Xiaomi Desktop Speaker Pro Set（Dark）以簡潔時尚的造型配合高質金屬網罩，展現出高雅而型格的桌面音訊體驗。無論是辦公室還是家居環境，這套 Xiaomi Desktop Speaker Pro Set（Dark）都能夠提升整體視覺與聽覺享受。
在聲學配置上，Xiaomi Desktop Speaker Pro Set（Dark）搭載了強大的5單元系統，能夠呈現層次分明的音場，高低頻細節豐富，滿足音樂、影片及遊戲等多種娛樂需求。產品還具備低延遲無線連接功能，可智能同步主音箱，確保聲音流暢穩定。內置的專業 DSP 音訊處理器提供 5種精調音效模式，加上 6種絢麗 RGB 氣氛燈效，燈光能隨音樂節奏變化，輕鬆營造不同場景的沉浸氛圍。
這款 Xiaomi Desktop Speaker Pro Set（Dark）已於4月6日起正式發售，建議零售價為 HK$649。
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