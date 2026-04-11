Xiaomi Desktop Speaker Pro Set（Dark）香港上市，5單元系統+6種絢麗 RGB

【Now Sports】繼周四歐霸盃復出建功，馬迪達周日又在對紐卡素的英超比賽，後備入替梅開二度助水晶宮反勝，連敵軍將帥都承認這名前鋒改變了場上戰局。水晶宮主場以2:1反勝紐卡素，喜鵲領隊艾迪賀維賽後分析道：「比賽頭60分鐘，我們完全掌控了比賽，但他們的後備球員改變了局面，特別是馬迪達（Jean-Philippe Mateta），給我們製造了很大的麻煩。這場失利對我們來說很殘酷，尤其是在領先的情況下遭反勝，最後那球12碼真的很糟糕。」被馬迪達今場兩破大門的藍斯度則謂：「確實，他入了兩球，但我不肯定他是否改變了比賽的整體格局，很難說換人之後發生了甚麼。我只能說我們踢了85分鐘的好球，而這樣的結果真的令人失望。」馬迪達季中尋求轉會，激怒了不少球迷，最終與AC米蘭的交易，因受傷而體測失敗，留了在水晶宮。領隊加士拿則期望這名前鋒兩場入3球後，會幫助他重新贏回球迷歡心：「他傷癒後就向我承諾，會努力為球隊爭勝，幫助我們達成目標，而最近這兩場比賽，他確實做到了，也回到了他的最佳狀態。」

now.com 體育 ・ 3 小時前