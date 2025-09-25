Xiaomi Pad 8 和 Pad 8 Pro 正式發佈，配備 11.2 吋顯示屏

小米 Xiaomi 17 系列已正式發佈，但此次活動還有其他亮點。小米同時推出了新款的 Pad 8 和 Pad 8 Pro 平板電腦。

小米 Pad 8 和 Pad 8 Pro 擁有多項共同特徵，包括 11.2 吋 LCD 顯示屏，解析度為 3.2K，峰值亮度可達 800 尼特，以及 144Hz 的刷新率。這款面板還支持全面 DC 調光、HDR10、HDR Vivid 和 Dolby Vision。

兩款平板均有 Matte 版，顯示屏上採用 AG 紋理塗層，據稱能減少多達 70% 的反射。這些平板配備四個揚聲器，支持 Dolby Atmos，並且擁有側邊指紋掃描器和 9,200mAh 電池。Pad 8 支持 45W 快速充電，而 Pro 型號則提升至 67W。

在設計上，兩款型號一致，厚度為 5.75mm，重量為 485g。兩款平板均運行基於 Android 16 的 HyperOS 3，並擁有相同的連接功能，包括 Wi-Fi 7、5G 和 Bluetooth 5.4。

接下來看一下它們之間的差異。小米 Pad 8 搭載 Snapdragon 8s Gen 4 SoC，配備高達 12GB 的 RAM 和 256GB 的存儲空間。而 Pro 型號則使用 Snapdragon 8 Elite，最高可配 16GB RAM 和 512GB 存儲。

相機規格方面也有所不同。標準型號配備 1,300 萬像素的後置相機和 800 萬像素的前置相機。小米 Pad 8 Pro 則配備 5,000 萬像素的後置相機和 3,200 萬像素的自拍相機。

小米 Pad 8 和 Pad 8 Pro 目前提供黑色、藍色和青綠色可選。Pad 8 的起售價為人民幣 2,199 元（$310 / 約 HK$ 2,418），8GB/256GB 版本的價格為人民幣 2,499 元（$350 / 約 HK$ 2,730）。12GB/256GB 型號的售價為人民幣 2,799 元（$390 / 約 HK$ 3,042）。

同時，Matte 版的價格為人民幣 2,699 元（$380 / 約 HK$ 2,964）對於 8GB/256GB 型號，12GB/256GB 型號的價格為人民幣 2,999 元（$420 / 約 HK$ 3,276）。

小米 Pad 8 Pro 的價格為人民幣 2,799 元（$390 / 約 HK$ 3,042）對於 8GB/128GB 版本，而 8GB/256GB 版本的價格為人民幣 3,099 元（$435 / 約 HK$ 3,393）。12GB/256GB 型號的價格為人民幣 3,399 元（$475 / 約 HK$ 3,705），而 12GB/512GB 版本的售價為人民幣 3,699 元（$520 / 約 HK$ 4,056）。還有 16GB/512GB 的型號，價格為人民幣 3,899 元（$550 / 約 HK$ 4,295）。

Pro 型號也有 Matte 版，起價為人民幣 3,599 元（$505 / 約 HK$ 3,939）對於 12GB/256GB 型號。12GB/512GB 型號的價格為人民幣 3,899 元（$550 / 約 HK$ 4,295），而 16GB/512GB 版本的售價為人民幣 4,099 元（$575 / 約 HK$ 4,493）。

