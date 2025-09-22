Xiaomi Pad 8 / 8 Pro 旗艦 11.2 吋平板規格披露！485g 輕身 3.2K 屏頂配用 S8 Elite、一週邊全面升級

日前小米集團合伙人盧偉冰，展示了 Xiaomi 旗艦平板新作 Xiaomi Pad 8 系列，其將統一配備 11.2 吋 3.2K 屏幕、具輕至 485g 機身並預計於本月發佈。

國內媒體展示疑似小米宣傳文件，披露兩款平板新作 Xiaomi Pad 8 跟 Xiaomi Pad 8 Pro 的主要參數，確認兩機均配備 11.2 吋 3K 高清護眼屏。

運算晶片部份小米已率先披露 Xiaomi Pad 8 Pro 將用上 S8 Elite 晶片，至於標準版 Xiaomi Pad 8 就似乎會用上效能不錯的 8s Gen 4 晶片。

預計兩機均內置 9,200mAh 電池，其中 Pro 版會採用 67W 快充、標準版 Xiaomi Pad 8 則對應 45W 充電；另外兩機將支援全面升級的小米焦點觸控筆 Pro。

Mobile Magazine 短評：宣傳圖可看到 Xiaomi Pad 8 鍵盤套設計近似前代，另外該系列平板向有推出海外版本慣例，故未來亦頗大機會有港版 Xiaomi Pad 8 可用。

資料來源：小米（中國）、快科技