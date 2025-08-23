移英潮｜今年首兩季 BNO 簽證申請 5,767 宗
Xiaomi Redmi 15R 在中國發佈，為重新品牌的 Redmi 15
Redmi 15 5G 是小米最新推出的預算型號系列產品，預計將於 8 月 28 日在印度上市。6GB + 128GB 版本的定價為 INR 14,999，8GB + 128GB 版本為 INR 15,999，而 8GB + 256GB 版本則為 INR 16,999。目前已經有一部樣機供評測，因此可以分享大部分細節。
這次的新發展是，小米將 Redmi 15 5G 在中國市場以 Redmi 15R 的名義發佈。由於這是一個直接的品牌重新命名，因此規格保持一致。這款手機配備了一塊 6.9 吋 FHD+ LCD 顯示屏，擁有 144Hz 的刷新率，顯示邊框相對較大。手機搭載高通 Snapdragon 6s Gen 3 處理器，並預裝小米的 HyperOS 2。小米承諾提供兩年的操作系統更新和四年的安全更新。
小米在這款手機上安裝了一個容量為 7,000 mAh 的大電池，並支持 33W 充電（在大多數地區包裝內附有充電器），還具備 18W 的反向有線充電能力。小米聲稱這是該級別中唯一的硅碳電池，並且即使經過 4 年以上的使用，仍能保持 80% 的使用壽命。
其他功能包括背部的 5,000 萬像素相機、IP64 防護等級和 Dolby 認證音頻。在完整的評測中，將會提供更多有關功能和規格的資訊。
同時，這裡是中國 Redmi 15R 的定價：8GB + 256GB 版本為 CNY 1,499（約 $192 / HK$ 1,497），12GB + 256GB 版本為 CNY 1,899（約 $243 / HK$ 1,895），以及 12GB + 512GB 版本為 CNY 2,199（約 $282 / HK$ 2,197）。整體來說，這款手機的性價比相當出色。
版本
價格（CNY）
價格（美元 / 港元）
8GB + 256GB
1,499
$192 / 約 HK$ 1,497
12GB + 256GB
1,899
$243 / 約 HK$ 1,895
12GB + 512GB
2,199
$282 / 約 HK$ 2,197
推薦閱讀
其他人也在看
指藥倍安心傳遞錯誤價值觀 議員強調應堅守學術誠信非模糊處理
【on.cc東網專訊】「藥倍安心」捲入「請槍」爭議及侵犯病人私隱風波，研發者潘浠淳父親潘冬平與太太昨(22日)發聲明指主動自願放棄相關獎項以平息風波，並重申「藥倍安心」屬潘浠淳的「原創概念」。議員何敬康認為自行接觸AI公司探討開發具商業潛力的產品的行為模糊了「原on.cc 東網 ・ 1 天前
渾水專欄│銀行吹哨風波 真相依舊迷霧重重（渾水）
招商銀行香港分行前員工 Toby Yuen 早前在社交媒體 Threads 「爆料」，自稱任職期間揭發銀行內部存在違規操作，隨即遭到報復性解僱，甚至不僅被招商銀行封殺，整個香港乃至國際銀行業也聯手排擠他。Yahoo財經專欄 ・ 2 小時前
國家市監局督促網購平台全面取消「僅退款」
近年內地網購平台紛紛開始推行「僅退款」機制，但一些惡意買家的故意欺詐行為卻讓賣方叫苦不迭，如今該問題終於引起監管方重視，國家市場監督管理總局今日在發布會上表示，將督促網路交易平台全面取消「僅退款」，並解除「自動跟價」、「強制運費險」等不合理限制。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
美國政府正式入股 Intel ，意在擴大國內製造業
美國當局對 Intel 的態度最近真是經歷了頗多轉折，就在特朗普總統跟 CEO 陳立武「冰釋前嫌」後不久，彭博又聽到了政府可能入股 Intel 擴大其在美製造業務的消息。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
美國 RAT55 飛機現身 51 區 引發外星人猜測
本月，一架神秘的美國空軍飛機——一架經過重度改裝的波音737-200，代號為RAT55，被發現飛越內華達沙漠， […]TechRitual ・ 1 天前
Google 推出「My Pixel」應用程式以取代 Pixel Tips
Google 最近開始推出「My Pixel」應用程序，以取代原有的 Pixel Tips 功能。 根據更新後 […]TechRitual ・ 5 小時前
Tesla 重新推出 Model 3 的一項功能，需額外收費
Tesla 在中國重新推出 Model 3 的轉向燈撥桿，這是在去年早些時候全電動轎車更新後移除的部分。不過， […]TechRitual ・ 10 小時前
Sony 確認 Xperia 1 VII 重返歐洲市場
大約一個月前，Sony 啟動了一個替換計劃，因為部分 Xperia 1 VII 出現隨機重啟、關機及無法開機的 […]TechRitual ・ 1 天前
Amazon 優惠｜Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港
隨著新款推出，Sony 的舊款旗艦降噪耳機現在也進入了舊款清貨節奏。目前 WH-1000XM4 正以 US$198（約 HK$1,540）的歷史低價在 Amazon 上促銷，力度接近對折，而且直送香港地址。Yahoo Tech HK ・ 19 分鐘前
電腦節優惠2025｜Samsung 網上電腦節，最後兩日買 Galaxy Book5 Pro 送平板，買平板送耳機
電腦節人山人海排長龍？不想擠在人群中，又怕錯過好機會？Samsung 網上電腦節同樣精彩！購買 Galaxy Book5 Pro 直減 HK$1,800， 再送 Galaxy Tab A9 及電腦保護套。就算不買電腦，想直接入手一部高階平板的話，買 Galaxy Tab S10 Ultra 亦勁減 HK$2,600，再送真無線耳機，實行讓你足不出戶地享受電腦節精彩優惠。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Google 向 180 多個國家推出 AI Mode，未來可以幫你直接訂檯、買門票
Google 將搜尋中的 AI Mode 擴展至 180 多個國家可使用，而美國的「Ultra」訂閱戶更可以用到 AI Agent 功能。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜AirPods Pro 2 近期好價，HK$1,210 體驗 Apple 旗艦真無線降噪耳機
對 AirPods 4 半開放式的設計還是不太習慣？Apple 的旗艦真無線耳機 AirPods Pro 2 目前在 Amazon 上有不錯價格，只要 US$169 即可入手。折合下來差不多是 HK$1,210，比本地行貨便宜幾百。Yahoo Tech HK ・ 19 分鐘前
學生筆電優惠推薦2025：學生優惠資格、優惠碼、推薦機型懶人包（Apple、ASUS、Lenovo、Samsung、Microsoft）
本文將帶領學生選購最適合自己的筆電，按需求把筆電劃分成三個等級，並提供常見的最低配置，可以參考並配合自己的預算，作為開學前選購筆電的指南。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
江欣燕屢傳健康出問題 宣傳《俠醫》突中途離場 發福身形惹關注
現年58歲的藝人江欣燕（欣欣）早前傳出健康出現問題，她承認經醫生診斷後證實患上甲狀腺亢進症，需長時間服藥來控制病情。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中國據悉待簽波音空巴飛機大單 凸顯製造交付國產客機之難
【彭博】— 中國在汽車和高鐵等領域已經成功趕超西方工業技術。Bloomberg ・ 1 天前
51歲楊恭如凍齡狀態震驚網民 被指撞樣郭可盈毛舜筠：這年紀還這麼美
51歲楊恭如於1995年參加亞洲小姐，勇奪冠軍，被譽為「亞姐中的亞姐」；入行後隨即備受力捧，擔正做劇集女主角，拍過唔少劇集和電影，包括《雪花神劍》、《我和殭屍有個約會》、《甜蜜蜜》、《風雲之雄霸天下》等等，喺火紅之際，2022年突然被爆出介入前「上海富商」周正毅婚姻，周正毅一度公開維護楊恭如而鬧出風波，楊恭如轉到內地工作並於上海定居。已淡出香港娛樂圈多年嘅楊恭如僅間唔中喺社交平台分享美妝保養、遊山玩水、帶媽媽去旅行等資訊，亦於去年加入帶貨行列。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
富士康據悉又從印度撤回更多中國員工
【彭博】— 蘋果裝配合作夥伴富士康已從位於印度的一家工廠撤回了約300名中國工程師。Bloomberg ・ 19 小時前
關稅下為何美國通脹還未狂飆？經濟學家揭4大原因
儘管美國總統特朗普在今年對數十個美國貿易夥伴密集加徵一系列新關稅，但令許多經濟學家始料未及的是，美國各地的商品和服務價格至今仍保持相對穩定，尚未出現預期中的大漲情形。鉅亨網 ・ 1 天前
美國Cracker Barrel 餐廳改Logo為何激嬲「侵粉」？市值仲單日蒸發7億
美國連鎖餐廳 Cracker Barrel 更換經典 Logo，引發顧客反彈，股價單日急跌逾 7%，市值蒸發約 7 億港元，反映企業在懷舊顧客與新世代市場之間的兩難。Yahoo 地產 ・ 1 天前
鮑威爾暗示9月可減息 強調貨幣決策趨難
聯儲局主席鮑威爾在一次廣受關注的演說中，為9月減息開啟大門，然而他強調，前景相當不明朗，令貨幣政策的決定變得艱難。Yahoo財經 ・ 1 天前