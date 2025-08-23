Xiaomi Redmi 15R 在中國發佈，為重新品牌的 Redmi 15

Redmi 15 5G 是小米最新推出的預算型號系列產品，預計將於 8 月 28 日在印度上市。6GB + 128GB 版本的定價為 INR 14,999，8GB + 128GB 版本為 INR 15,999，而 8GB + 256GB 版本則為 INR 16,999。目前已經有一部樣機供評測，因此可以分享大部分細節。

這次的新發展是，小米將 Redmi 15 5G 在中國市場以 Redmi 15R 的名義發佈。由於這是一個直接的品牌重新命名，因此規格保持一致。這款手機配備了一塊 6.9 吋 FHD+ LCD 顯示屏，擁有 144Hz 的刷新率，顯示邊框相對較大。手機搭載高通 Snapdragon 6s Gen 3 處理器，並預裝小米的 HyperOS 2。小米承諾提供兩年的操作系統更新和四年的安全更新。

小米在這款手機上安裝了一個容量為 7,000 mAh 的大電池，並支持 33W 充電（在大多數地區包裝內附有充電器），還具備 18W 的反向有線充電能力。小米聲稱這是該級別中唯一的硅碳電池，並且即使經過 4 年以上的使用，仍能保持 80% 的使用壽命。

其他功能包括背部的 5,000 萬像素相機、IP64 防護等級和 Dolby 認證音頻。在完整的評測中，將會提供更多有關功能和規格的資訊。

同時，這裡是中國 Redmi 15R 的定價：8GB + 256GB 版本為 CNY 1,499（約 $192 / HK$ 1,497），12GB + 256GB 版本為 CNY 1,899（約 $243 / HK$ 1,895），以及 12GB + 512GB 版本為 CNY 2,199（約 $282 / HK$ 2,197）。整體來說，這款手機的性價比相當出色。

版本 價格（CNY） 價格（美元 / 港元） 8GB + 256GB 1,499 $192 / 約 HK$ 1,497 12GB + 256GB 1,899 $243 / 約 HK$ 1,895 12GB + 512GB 2,199 $282 / 約 HK$ 2,197

