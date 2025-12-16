Xiaomi Redmi Note 15 (5G) 在比利時發售，售價 €280，配備 6GB RAM 及 128GB 存儲

不久前，有關 Redmi Note 15 系列的多款型號的資訊被洩露。現在，該系列的一款型號已在比利時電信運營商 Telenet 上架。該頁面列出了規格和價格，但由於這些信息尚未獲得官方確認，因此需謹慎對待可能存在的不準確性。

Xiaomi Redmi Note 15 5G 型號的售價為 €280（訂閱用戶可享 €30 折扣）。目前在網站上僅找到配備 6GB RAM 和 128GB 儲存的型號。Xiaomi 尚未公佈 Note 15 系列的正式發佈日期，但已確認 Redmi Note 15 5G 將搭載 Snapdragon 6 Gen 3 處理器。

這款 Redmi Note 15 5G 的尺寸為 164.0 x 75.4 x 7.35 毫米，重 178 克，配備 5,520mAh 的電池，支持 45W 快充。需要注意的是，中國版的電池容量為 5,800mAh，並支持 22.5W 充電。歐洲版的顯示屏為 6.77 吋 OLED，解析度為 1,080 x 2,392 像素，並設有屏下指紋辨識器，但具體類型尚不清楚。

根據早前的洩露，我們預期該機型的對角線長度為 6.83 吋。這款手機的主攝像頭為 1,000 萬像素，與中國版的 500 萬像素感應器有所不同，另外還有 800 萬像素的超廣角鏡頭和 200 萬像素的輔助鏡頭，並支持 4K 錄影。前置相機為 200 萬像素。

該手機的防護等級為 IP65，運營商 Telenet 還提供了歐盟能源標籤。這款 Redmi Note 15 5G 型號還配備 nano-SIM 槽和 eSIM，其他連接功能包括 Wi-Fi（版本未明）、Bluetooth 5.3 和 NFC。Telenet 顯示有藍色和黑色兩種顏色，但目前僅有黑色模型的圖片可供查看。若想查看 Redmi Note 15 的顏色選擇，可參考之前的洩露資訊。

型號 價格 RAM 儲存 Redmi Note 15 5G €280 / 約 HK$ 2,184 6GB 128GB

