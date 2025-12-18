Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 國際版發佈，搭載 2 億像素主攝及多焦段鏡頭

在幾個月前於中國發佈的 Redmi Note 15 Pro+，今天正式在國際市場上亮相。不過，國際版本與中國版本的規格並不完全相同。首先，中國的 Redmi Note 15 Pro+ 配備了一顆 5,000 萬像素的主攝像頭，而國際版則搭載了一顆 2 億像素 HPE 主攝像頭，並具備 2 倍和 4 倍的傳感器內變焦。其鏡頭還支持五種焦距，範圍從 23mm 到 92mm。

國際版的主攝像頭旁邊是 800 萬像素的超廣角鏡頭，與中國版本一致，但缺少了 5,000 萬像素的長焦鏡頭。兩個版本在電池方面的差異也相當明顯。中國的 Redmi Note 15 Pro+ 配備了 7,000 mAh 電池，並支持 90W 快速充電，而國際版本則擁有 6,500 mAh Si/C 電池，支持 100W 快速充電，並且支持 22.5W 的反向有線充電。

儘管國際版的電池容量較小，但其厚度卻超過了中國版本。國際版的 AMOLED 顯示屏對角尺寸為 6.83 吋，刷新率為 120Hz，峰值亮度達到 3,200 尼特，這些參數與中國版本相同。不過，解析度卻稍有不同：國際版為 2,772 x 1,280 像素，而中國版本則為 2,772 x 1,220 像素。此外，國際版的顯示屏採用了 Corning 的 Gorilla Glass Victus 2 進行保護，而中國版本則使用 Dragon Crystal Glass。

兩個版本的處理器均為 Snapdragon 7s Gen 4。此外，32MP 的前置攝像頭、HyperOS、藍牙 5.4 連接及 NFC 也是兩者的共通特點。國際版的 Redmi Note 15 Pro+ 還具備屏下指紋掃描器、雙揚聲器，並支持 Dolby Atmos 和 Hi-Res 音頻。該智能手機也支持 eSIM，並擁有 IP66、IP68、IP69 和 IP69K 的防護等級。

另外，Redmi Note 15 Pro+ 還支持小米的離線通訊功能，能實現「在無網絡覆蓋的情況下，進行公里級的設備對設備語音通訊」，並配備小米 Surge T1S 調諧器，以提升 Wi-Fi、藍牙、GPS 和蜂窩網絡的信號性能。

國際版的 Redmi Note 15 Pro+ 提供黑色、摩卡棕和冰川藍三種顏色，並有三個內存選項 - 8GB/128GB、12GB/256GB 及 12GB/512GB。小米尚未公佈國際版 Redmi Note 15 Pro+ 的價格及上市時間。

