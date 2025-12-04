Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G 型號曝光，配備 6.77 吋 OLED 屏幕及 1080p+ 解像度

歐洲的商店已經收到了小米 Redmi Note 15 系列的貨運，並隨時準備發佈。不過，有些商店甚至不需要等候官方消息，最近又有一款型號洩漏出來。此前，我們已經看到了 Redmi Note 15、Note 15 Pro 和 Note 15 Pro+（均為 5G 版本）的洩漏，以及 Redmi Note 15 4G。現在，讓我們來認識一下 Redmi Note 15 Pro 4G。

這款 4G 手機配備了更小的 6.77 吋 OLED 螢幕，相較於其 5G 版本的 6.83 吋屏幕，顯示解析度也較低（1080p+ 對比 1280p+）。電池容量幾乎相同，分別為 6,500mAh（對比 6,580mAh），並支援 45W 有線充電。

型號 螢幕尺寸 解析度 電池容量 充電功率 處理器 記憶體配置 主要相機 Redmi Note 15 Pro 4G 6.77 吋 1080p+ 6,500mAh 45W Helio G200 Ultra 8/256GB 2 億像素

當然，處理器也有所不同，MediaTek 的 Helio G200 Ultra 替代了 Dimensity 7400 Ultra。根據目前的資訊，記憶體配置與 5G 版本相同，為 8GB RAM 和 256GB 儲存空間，不過 4G 型號還配備了 microSD 插槽。此外，與 Redmi Note 15 4G 和 5G 不同，Pro 4G 型號擁有與 Pro 5G 相同的主攝像頭，搭載一顆大型 2 億像素的 1/1.4 吋感應器。

這些資訊來自一家意大利商店，該商店將小米 Redmi Note 15 Pro（8/256GB）標價為 €293.90，這是一個相當具體的價格。該商店的 Redmi Note 15 5G 價格為 €300，與之前的洩漏價格相符。根據那次洩漏，Note 15 Pro 5G 的價格為 €400，另一個則為 Note 15 4G 標價 €200。考慮到這些，Pro 4G 的價格在 €300 左右是合理的。

目前尚不清楚這些全球版的 Redmi Note 15 何時會正式發佈，但根據商店的資訊，“即將到來”的字樣顯示，時間不會太久。

