Xiaomi SU7 EV 電池在行駛 16.5 萬英里後仍保持 94.5% 健康度

一位 Xiaomi SU7 的用戶在短短 18 個月內，驚人地行駛了 165,000 英里（約 265,000 公里）。令他驚訝的是，即使在近乎商業使用的情況下，這輛車的電池健康度仍達到 94.5%，遠高於電動車製造商對於此類使用情況所建議的典型降解率。電動車是未來交通的方向，承諾提供平穩的駕駛體驗且無排放，這些車輛能幫助我們實現淨零目標。隨著技術的進步，電動車的載重能力已從小型汽車擴展到大型卡車。然而，一些潛在用戶對電池包的可靠性仍感到猶豫，因為這是電動車最關鍵且最昂貴的組件。

最初，長時間的電池充電時間令用戶感到擔憂，但電動車製造商引入了更先進的充電技術，並廣泛部署了相關基礎設施。另一個令人關注的問題是電池隨時間的降解，這使得電動車的使用壽命可能比內燃機汽車更短。然而，來自 CarNewsChina 的最新報告將大大增強人們對電池健康的信心。

廣告 廣告

這輛電動車的擁有者是馮先生，18 個月前購買了這部 SU7 Pro，期間行駛了 165,000 英里。平均計算，每天約行駛 373 英里（約 600 公里），相當於每天往返紐約和波士頓的距離，甚至周末也不例外。目前尚不清楚馮先生為何每天需要駕駛如此多的距離，即使是乘坐出租車，他在這 18 個月內應該也會有幾天休息。如此高的駕駛量可能對他的健康造成影響，但對電動車的電池包並未造成損害。

這輛車搭載了 94.3 kWh 的電池包，根據行駛距離，可以合理推測電池包已經經歷了超過 500 次的充放電循環。這些完整的循環在電動車中並不常見，因為用戶通常會將電池保持在 20% 到 80% 之間充電。因此，這輛電動車的充電周期明顯高於平均水平，但其電池健康度仍達到 94.5%。

SU7 Pro 的電池包健康度令人印象深刻，即使在長時間使用後，仍保持良好狀態。馮先生的汽車行駛距離超過了 Tesla 預期其電動車在八年內的行駛里程。根據 Tesla 的估算，Model 3 或 Y 當行駛 100,000 英里（約 160,000 公里）時，電池包將保持約 70% 的容量。這不僅是 Tesla 的估算，其他電動車製造商也預計他們的車輛在八年內達到類似的里程，並預期降解率在 20% 到 30% 之間。

SU7 Pro 的電池健康度在中國社交媒體上引起了廣泛關注，甚至引起了小米 CEO 雷軍的注意，他也進一步分享了相關信息。根據馮先生的估算，他迄今為止節省了 100,000 元（約 $14,300 / 約 HK$ 111,540）的燃料費用。不過，他的目標是希望在三年內將這輛電動車的行駛里程提升至 370,000 英里（約 600,000 公里），成為第一位達成此目標的人。

這不僅反映了馮先生的個人情況，更展示了 SU7 Pro 的電池包潛力。作為小米的首款電動車，儘管電池降解會受到環境溫度、充電習慣及電池單元變異等多種因素影響，但這顯示出小米似乎在提供高品質電池方面有著穩固的實力。雖然一輛車的表現並不能代表所有量產車型，但有關其電池包的報告無疑為該品牌帶來了良好的宣傳，並計劃很快推出其電動車的改版。

推薦閱讀