Xiaomi Tag 將於 12 月 26 日發佈，競爭 Apple AirTag 及 Moto Tag，採用 UWB 技術

根據中國的最新傳聞，小米正計劃推出小米 Tag。顧名思義，這將是一款追蹤裝置，與 Apple 的 AirTag 和 Moto Tag 直接競爭。據悉，小米 Tag 將於 12 月 26 日在中國正式亮相，並與小米 17 Ultra 一同發佈。

至於它是否會在日後進行國際推出，尚待觀察，但外界對此充滿期待。小米 Tag 將採用與 AirTag 相同的 UWB 技術，並預計將與 Google 的 Find My Device 網絡兼容。

有傳言指出，小米 Tag 的價格將低於 25 美元，至少在中國市場如此。隨着智能追蹤裝置的需求逐漸上升，小米 Tag 的推出有望吸引不少消費者的目光。

