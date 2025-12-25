XING Mobility 發佈全新 800V 浸入式冷卻高壓 DC 備用電池 目標 AI 數據中心

XING Mobility 將於 2026 年 CES 展覽上發佈一款 800V 的浸沒冷卻高壓直流備用電池，專為人工智能數據中心而設，這標誌著該公司從汽車領域的重大擴展。該系統名為 BBx800，作為其 CES 展覽的主題「浸沒冷卻創新十年」的一部分進行展示。展覽匯集了 XING Mobility 在電動車、能源儲存系統和數據中心基礎設施方面的電池應用。這款 800V 的備用單元將在展會上首次公開亮相。

BBx800 專為高功率人工智能數據中心而設計，採用全浸沒冷卻技術，將每個電池單元直接浸入絕緣液體中。這種設計能夠在長時間內將運行溫度保持在 25°C 至 27°C 之間，旨在降低熱失控風險，並改善在極端負載下的系統穩定性。該模組高度為 2 OU，支持 ±400V 或 800V 的電壓配置。標準的 20 OU 機架能在三分鐘內提供高達 1 MW 的峰值輸出，或在 90 秒內提供 1.2 MW 的輸出。該系統針對快速電力波動和高峰人工智能工作負載下的短期備用需求。

隨著人工智能計算密度的提高，數據中心的電力需求急劇上升。每個機架的需求從約 100 kW 增加到某些部署中的 1 MW 以上。傳統的 48V 架構面臨與電流水平、熱應力和效率損失相關的日益增長的限制。2025 年，NVIDIA 宣佈計劃推動 800V 高壓直流架構用於下一代人工智能數據中心。高電壓方案降低電流並提高效率，但也引入了新的工程挑戰，包括絕緣設計、故障隔離、熱失控緩解、電磁兼容性和安全認證。

XING Mobility 將 BBx800 定位為應對這些挑戰的解決方案。該公司表示，浸沒冷卻技術能夠在高電壓下實現更緊密的熱控制，同時提高安全邊際。這一設計還允許在緊湊的機架佈局中實現高功率密度。XING Mobility 進軍數據中心基礎設施的舉動建立在近十年的汽車開發基礎上。自 2015 年以來，該公司一直在開發 400–800V 的電池系統，並獲得了車輛使用的認證。

這項工作包括歐洲的法規認證、與日本汽車製造商的 10 萬公里耐久性測試，以及與 Kubota 進行的極端條件試驗。這些計劃要求對高壓絕緣、電擊保護和在持續壓力下的熱管理提出解決方案。該公司現在將這些經驗應用於靜態備用系統，這裡的故障容忍度仍然較低。同樣的浸沒冷卻平台也支持 Caterham 的 Project V，這是一款全電動運動轎車概念，該車輛使用 XING Mobility 的 IMMERSIO 單元到包裝架構，以減輕重量的同時保持熱穩定性。

Caterham 計劃於 2026 年東京汽車沙龍上公布生產原型機。除了 BBx800，XING Mobility 還將推出 IMMERSIO XBE1000 能源儲存櫃。該系統支持從 200 kWh 到 1 MWh 的配置，並針對電網規模和高功率應用。透過 BBx800，XING Mobility 宣示 800V 浸沒冷卻電池不再僅限於汽車，因為人工智能數據中心對更安全、更密集和更高效的電力系統的需求正在推動發展。

