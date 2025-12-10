Xmas 主題 WhatsApp Sticker

時尚迷愛戴的經典鞋款Tabi分趾鞋到底在紅甚麼？遊走於非主流和時尚經典之間的Tabi，以分趾設計收獲一眾時尚迷的心，那麼為何自推出以來一直深受愛戴？今次ELLE為你介紹Tabi受歡迎的原因以及推薦你6個熱賣款式！Moritz Scholz/Getty ImagesMaison Margiela Tabi 鞋為何是分趾設計？Tabi分趾鞋的外型別樹一格，以分趾兩字為它命名，簡單直接，也有人說它是豬蹄鞋。好端端的鞋子，為何要竹女成如「人字拖」的分趾設計？品牌在2009年出版的《Maison Martin Margiela》書本中為大家說明所以。Claudio Lavenia/Getty Images書中寫道它是一雙受到15世紀日本工匠啟發的鞋履，當時為了搭配日本木屐而設計了兩瓣的分趾襪，及後在1989年的時裝騷讓模特兒穿着Tabi踏着紅色油漆，在白色布料上留下了鮮明的紅色分趾鞋印，自始在時尚迷心中留下深刻印象。Edward Berthelot/Getty Images奇特與時尚是密不可分的關係，對於某部分人來說，從木屐的傳統文化，到分趾鞋、忍者鞋、豬蹄鞋的稱號，Tabi可說是Ugly fa

