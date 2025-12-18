Xmas 主題 WhatsApp Sticker

lululemon年末大減價低至3折
其他人也在看
持刀搶劫｜中環持刀搶劫案 找換店被劫10億日圓
今早中環發生持刀搶劫案，一名找換店職員報稱在皇后大道中對開街頭，遭4名男子持刀搶劫，被劫走10億日圓（近5,000萬港元），現時有一名涉案者被捕。BossMind ・ 7 小時前
啟德柏蔚森39歲女暈倒床上 丈夫揭發送院後不治
昨日(17日)下午7時10分，警方接獲一名男子報案，指其妻子在啟德承景街2號柏蔚森一單位懷疑暈倒。 人員接報到場，發現該名39歲姓譚女事主倒臥在上址一床上，她昏迷被送往基督教聯合醫院治理，其後被證實死亡。死因有待驗屍後確定。am730 ・ 1 天前
麥巴比贏勞資糾紛 PSG賠7千萬美元
法國法院裁定巴黎聖日耳門須向前鋒麥巴比（Kylian Mbappé）賠償7,070 萬美元，當中包括拖欠薪金及獎金，但當地傳媒指出，PSG計劃就裁決提出上訴。Yahoo 體育 ・ 1 天前
景峰花園凌晨火警 40歲女戶主疑燃點香薰肇禍手腳燒傷 單位2貓死 約100居民疏散｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】屯門景峰花園今日（17日）凌晨2時許發生火警。一個低層單位起火，女戶主和多名居民報案。消防將火撲滅，並在單位內救出兩隻貓，其中一隻貓陷入昏迷需由救護員急救，愛協職員其後帶走貓隻治理。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱廉署再拘兩人 新舊法團主席徐滿柑、鄧國權被捕︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級大火釀成至少 160 人死亡。據了解，廉政公署今日（17 日）清晨採取行動，再拘捕兩名男子，據悉分別為宏福苑現任業主立案法團主席徐滿柑及前主席鄧國權。Yahoo新聞 ・ 1 天前
青年3年前涉改國歌等煽動罪成判教導所 服刑7月後獲保釋申上訴 高院今裁得直獲釋
現年 21 歲青年被指 2020 至 2022 年篡改國歌歌詞，及在「連登」發布「港獨」口號等。青年承認煽動、侮辱國歌國旗等 4 罪，2022 年 12 月被判入教導所。他於 2023 年 7 月，不服定罪及刑罰提上訴，案情押後近兩年。他早前放棄定罪上訴，周四（18 日）於高等法院處理刑罰上訴。法庭線 ・ 4 小時前
銅鑼灣天降定滑輪 51歲執紙皮內地婦被擊頭 留醫12日不治(更新)
銅鑼灣本月5日發生墮物傷人案，一名51歲姓彭內地女子被一個約10厘米乘3.5厘米的定滑輪墮下擊中頭部受傷暈倒，送院後情況危殆，留醫深切治療部，延至周二（16日）早上不治。 警方本月6日早上9時許，接獲一名51歲姓彭內地女子的胞姊報案，指彭女本月5日在怡和街48號大廈後巷，懷疑被高處墮下的定滑輪擊中頭部，受傷暈倒地am730 ・ 1 天前
哈佛醫學院停屍間前經理囚 8 年 涉盜取並轉售遺體器官及殘肢 妻子同被判囚︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國哈佛醫學院停屍間前經理因偷竊並販賣捐贈予醫學研究的遺體器官及部位，昨日（16 日）在地方法院被判處監禁 8 年。58 歲的洛奇（Cedric Lodge）在被捕前曾管理該停屍間超過 20 年，卡 2023 年被捕，今年 5 月承認跨州運輸贓物罪名。Yahoo新聞 ・ 1 天前
握手會場外驚爆連環刺傷！ HKT48活動突變血案現場！
哎呀，福岡的みずほPayPay巨蛋這地方，平時是棒球迷和偶像粉的熱鬧天堂，2025年12月14日下午卻上演一場讓人捏冷汗的戲碼Japhub日本集合 ・ 7 小時前
吳業坤聯同胡鴻鈞關楚耀胡諾言開Show 為大埔社區送上音樂祝福
香港人的人情味，總在最需要的時候閃閃發光。上月大埔宏福苑發生火災後，社區各界紛紛伸出援手，人間有愛，娛樂圈中幾位暖男歌手決定以最直接的方式送上關懷——用歌聲傳遞溫暖，為受影響居民同社區送上祝福，唱出正能量。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
九龍塘幼稚園校巴行車左搖右擺 23 歲司機疑曾服大麻被捕｜Yahoo
昨日（16日）下午，警方發現觀塘繞道一輛校巴行車緩慢、搖擺不定，遂截停調查，並要求司機做快速口腔測試。結果校巴司機未能通過測試，他涉嫌毒後駕駛被捕，警方懷疑他曾吸食大麻。Yahoo新聞 ・ 1 天前
觀塘有住宅起火 兩人吸入濃煙不適
【Now新聞台】觀塘清晨有住宅發生火警，兩人吸入濃煙不適。 約100名住戶自行到街上暫避，消防員升起雲梯協助搜救。警方清晨近6時接報，指恒安街39至49號有高層單位起火，懷疑有人被困天台需要協助，消防員到場開動一條喉及派出一隊煙帽隊，約30分鐘後將火救熄，並將天台4名住戶帶到安全位置，其中兩人吸入濃煙不適，需要接受治理。起火原因有待調查。#要聞now.com 影音新聞 ・ 12 小時前
廣州海關破走私孕婦血樣案 非法獲利逾3000萬人民幣
【on.cc東網專訊】廣東省廣州海關緝私局近日調集265名警力，在廣州、佛山、深圳三地同步開展集中收網行動，成功打掉2個專業走私孕婦血樣本出境的犯罪團夥。初步查明，團夥累計走私出境孕婦血液樣本超10萬人份，非法獲利超3,000萬元（人民幣，下同，約3,300萬港on.cc 東網 ・ 1 天前
除夕煙花取消 改遮打道行人專區倒數
【Now新聞台】除夕跨年取消煙花匯演，倒數活動改於中環遮打道行人專用區舉行。 政務司司長陳國基主持節慶安排跨部門工作小組會議，副司長卓永興及多名局長等官員出席。港鐵大部分路線除夕夜通宵服務，特區政府已與深圳市政府商討延長除夕關口服務時間，已按程序要求上報等待審批，東鐵綫會配合羅湖口岸服務安排，相應延長來往羅湖站服務時間；運輸署會加強連接各口岸的跨境交通服務，包括增加金巴、皇巴及在大型公眾活動地點的跨境直通巴士班次。#要聞now.com 影音新聞 ・ 23 小時前
上環找換店男職員被持刀賊搶十億日圓 警方拘一男
中環一名找換店男職員被持刀賊搶走十億日圓，折合約5,000萬港元，4名疑匪得手後逃去，警員其後拘捕一名男子，涉嫌搶劫。(ha/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 9 小時前
卓永興等下午就宏福苑援助基金會見傳媒
政務司副司長卓永興、民政及青年事務局局長麥美娟和勞工及福利局局長孫玉菡將於今日(18日)下午4時30分，就大埔宏福苑援助基金會見傳媒。(sl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
深水埗餐廳寵物龜被偷走 涉案六旬漢兩日後落網尋回失龜
【on.cc東網專訊】執法部門於12月14日接獲深水埗大埔道一餐廳負責人報案，指在同日下午約六時，有一名男子從該餐廳盜去一隻寵物龜，其後逃去。案件列作「盜竊」。<br/> <br/>人員經深入調查及翻查附近及銳眼計劃下的閉路電視片段後，鎖on.cc 東網 ・ 1 天前
拼多多打架事件 據報多名政府關係部門員工被炒
內地《財新網》報道,本月初,拼多多(PDD.US)數名高層和市監局人員在拼多多上海辦公地點發生衝突後被拘留。接近拼多多人士稱,因打架事件,拼多多的政府關係部門多名員工被辭退。據報,因接到相關舉報,市場監管總局轉派地方市監局對拼多多進行檢查。12月3日,市監局人員在拼多多上海總部的辦公室展開調查,舉報內容或與虛假發貨相關。過程中,拼多多數名員工與市場監管局工作人員產生肢體衝突,市場監管工作人員報警後,上海長寧警方以阻礙執行職務,對拼多多員工處以包括行政拘留在內的處罰。 (BC)#拼多多 #美股infocast ・ 1 天前
旺角賓館49歲男住客暈倒 昏迷送院不治
旺角發生猝死事故。 今日（17日）凌晨約零時30分，一名40餘歲男住客於旺角上海街514號的賓館內暈倒，職員發現後連忙報警。警方和救援人員接報後趕至現場，發現該名49歲姓楊男住客已經陷入昏迷，立即由救護車將他急送廣華醫院搶救，可惜最終不治，稍後召仵工將遺體舁送殮房，死因有待驗屍確定。警方正在調查事件，暫將未列作「am730 ・ 1 天前
石硤尾大坑東男子遇查 檢逾8萬元毒品斷正
【on.cc東網專訊】深水埗區警員根據深入調查，昨日（17日）在區內展開打擊毒品行動。人員在石硤尾大坑東邨截查一名可疑本地男子，並在其身上檢獲共約120克懷疑氯胺酮和27克懷疑霹靂可卡因，毒品總市值約8.2萬港元。on.cc 東網 ・ 9 小時前