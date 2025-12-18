Xmas 主題 WhatsApp Sticker

香港人的人情味，總在最需要的時候閃閃發光。上月大埔宏福苑發生火災後，社區各界紛紛伸出援手，人間有愛，娛樂圈中幾位暖男歌手決定以最直接的方式送上關懷——用歌聲傳遞溫暖，為受影響居民同社區送上祝福，唱出正能量。

Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前