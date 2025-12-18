韓國男團XODIAC的新歌《Alibi》AI MV 不斷迎來好消息，該MV除了在SEOUL INTERNATIONAL AI FILM FESTIVAL獲得兩個獎後，在上星期日(14日)於美國的AI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL入圍Finalist後也獲得<BEST AI MV>大獎，昨日(17日)也在Australian XR Festival 入圍了Finalist，真是可喜可賀!

雖然XODIAC因有印尼活動而未能前往美國親自出席，得知AI MV得獎後更在酒店房間興奮地跳舞。

廣告 廣告

而香港成員SING(麥駿昇)和LEO(李傲賢)將於星期五突發返港，快閃三間飲品店的開幕禮。剛剛完成新歌《Alibi》回歸打歌後即開始馬不停蹄的簽售活動，所以二人是次只可以快閃香港12小時，與久未見面的香港粉絲互動，大派飲品福利。二人稱：「很久沒有在香港渡過聖誕節了，今次返香港可以感受一下久違的聖誕味道，如果有時間都想在香港買聖誕禮物給成員們。」

XODIAC 新歌《Alibi》 AI MV 在美國及韓國連掃多個AI獎項

XODIAC 新歌《Alibi》 AI MV 在美國及韓國連掃多個AI獎項

XODIAC 新歌《Alibi》 AI MV 在美國及韓國連掃多個AI獎項

XODIAC 新歌《Alibi》 AI MV 在美國及韓國連掃多個AI獎項

XODIAC 新歌《Alibi》 AI MV 在美國及韓國連掃多個AI獎項

XODIAC 新歌《Alibi》 AI MV 在美國及韓國連掃多個AI獎項

XODIAC 新歌《Alibi》 AI MV 在美國及韓國連掃多個AI獎項

XODIAC 新歌《Alibi》 AI MV 在美國及韓國連掃多個AI獎項

XODIAC 新歌《Alibi》 AI MV 在美國及韓國連掃多個AI獎項