Xpeng 旗下 Abridge 展示新型飛行車概念 目標 2027 年推出

Tesla 的競爭對手小鵬汽車的飛行汽車部門最近改名為 Aridge，並展示了其全新的飛行汽車概念。這款飛行汽車具備 500 公里（約 310 英里）的續航力，並且能夠以高達 360 公里每小時（約 224 英里每小時）的速度行駛。本週早些時候，Aridge 在杜拜展示了其新型的高速度長續航飛行汽車。

參數 數據 續航力 500 公里 / 約 HK$ 2,340 最高速度 360 公里每小時 / 約 HK$ 2,037

Aridge 的飛行汽車概念不僅展示了技術創新的潛力，還顯示出未來出行方式的可能變革。隨著城市擁擠問題日益嚴重，空中交通的興起或許能為交通擁堵提供解決方案，進一步提升運輸效率。

Tesla 在電動車和自動駕駛技術方面的持續創新，無疑為全球汽車市場帶來了巨大的影響。隨著競爭者如 Aridge 逐漸進入市場，Tesla 的前瞻性技術及其在可持續出行方面的努力，將繼續鞏固其行業領導地位，並引領未來的交通發展。

