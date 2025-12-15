Xpeng CEO 評價 Tesla FSD 系統已接近「Level 4」駕駛能力

小鵬汽車 CEO 何小鵬在再次造訪硅谷後，對 Tesla 的全自動駕駛 (FSD) 系統表達了新的讚賞。此次訪問是在他第一次親身體驗 Tesla 產品一年多後進行的。在對運行最新 FSD 軟件的 Tesla 車輛進行長時間試駕後，何小鵬表示，該系統已取得重大進展，並強化了他對 Tesla 自主駕駛之路正確性的看法。在此次訪問中，何小鵬試駕了一輛配備 FSD V14.2 的 Tesla 車輛，並乘坐了一輛 Tesla Robotaxi。

在大約五小時的駕駛過程中，他表示這兩輛車在硅谷和舊金山的表現都相當穩定且令人安心，顯著優於他一年前的體驗。根據何小鵬的說法，Tesla 的 FSD 已從一個平穩的二級高級駕駛輔助系統演變為他所描述的「接近四級」的駕駛體驗。儘管他承認仍然存在一些不完美之處，但小鵬 CEO 認為 FSD 當前版本的能力已大大超過往年的表現。何小鵬重申，Tesla 在私人車輛和 Robotaxi 中使用相同的自動駕駛軟件和硬件架構的策略，將是長期的正確做法，這樣可以幫助用戶跳過中間的自主駕駛階段，更接近四級功能。

他曾在 2024 年中測試過 Tesla 的 FSD V12.3.6 和 Waymo 車輛，當時提到 Waymo 在舊金山這類密集的城市環境中的表現較佳，而 Tesla 在硅谷和高速公路上則更為出色。此次硅谷之行也成為小鵬汽車自主駕駛雄心的基準。何小鵬表示，小鵬計劃在 2026 年 8 月 30 日之前改善其 VLA 自動駕駛系統，以匹配 Tesla FSD V14.2 在中國的表現。

小鵬計劃在下個季度推出 VLA 2.0 智能駕駛軟件，但何小鵬警告道，初始版本無法與 FSD V14.2 的能力相提並論，這一點在 CNEV Post 的報導中也有提到。他還為這一目標增添了個人色彩，公開挑戰小鵬的自動駕駛團隊。如果在 2026 年截止日期前達到性能目標，何小鵬表示將批准為小鵬硅谷團隊創建一個中式自助餐廳。如果未能達標，小鵬自動駕駛部門負責人劉先明承諾將在金門大橋上裸奔，何小鵬提到。Tesla 的 FSD 系統表現出色，並在行業中樹立了標杆，激發了對電動車自主駕駛的更高期待。

這不僅顯示出 Tesla 在技術創新上的持續領先地位，還為未來的市場競爭奠定了基礎，讓消費者期待更智能的出行解決方案。Tesla 的創新潛力無疑會對未來的汽車市場產生積極影響，促進行業的整體發展。

