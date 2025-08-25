Xperia 1 VII 零件問題已解決！陸續在歐洲、台灣等地恢復銷售

文章來源：Qooah.com

Sony 官網發佈公告宣佈，將陸續在歐洲、台灣恢復 Xperia 1 VII 手機的銷售。這一消息標誌著此前困擾該機型的質量問題得到解決，消費者期待已久的機型重新回歸市場。

此前， Sony Xperia 1 VII 上市後不久，便因大規模頻繁死機問題引發關注。為保障消費者權益， Sony 緊急暫停了日本、台灣、香港等多個市場的銷售，並展開全面調查。經技術排查確認，問題根源在於生產過程中的零件瑕疵，導致電路板可能出現故障，具體表現為自動關機、頻繁重啓甚至無法開機等異常情況。

針對這一問題， Sony 迅速採取了一系列補救措施。一方面立即調整生產流程，從源頭杜絕類似問題再次發生；另一方面梳理受影響裝置的序列號，自 7 月 24 日起按機型版本分批次為用戶提供免費換機服務。

為方便用戶查詢， Sony 專門開通了查詢網站，用戶只需輸入手機 IMEI 碼，即可確認自己的裝置是否屬於本次回收更換批次。對於確認受影響的用戶，線下購買者可前往原購買店鋪處理，線上購買者則可聯繫 Sony服務站或客服中心辦理換機事宜。

得關注的是， Sony 集團 CFO Sue Lin 在公開道歉時明確表態， Sony 不會因短期困難關閉智能手機業務，將持續投入流動裝置領域。