《XPower x 龍珠Z》推出三款產品，高速充電線、旅行充電器、肌肉按摩槍

香港 XPower 將在十月份與動漫《龍珠Z》進行聯動合作，會推出三款聯動產品，XPower 的產品能夠將時尚和實用結合，推出的產品擁有五重安全防護，完成了 CE、FCC、UKCA 等多方面認證，與悟空一樣使用戶有安全感。產品適用於各種用戶，如動漫粉絲、科技愛好者、健身愛好者等。

關於 BC24 – 8合1 2出4 100W 高速充電線（XPower x 龍珠Z），售價為HK$95，BC24的外殼是鋁合金，能夠做到便捷、堅固、耐用，尼龍的編織線不容易斷裂，還配備了高品質純銅線芯。BC24 高速充電線搭載 8合1接口（Type-C+USB-A輸入、2x Type-C、2x Lightning 輸出），幾乎適配市面上所有插口，配備2出4，4裝置能夠同時充電，最高支援100W PD3.0輸出，還支援 480Mbps 檔案傳輸（僅限 Type-C），有 0.4m/1.2m/2m 三種長度可選，適配各種場景。

關於 TA45B 45W 6輸出旅行充電器（XPower X 龍珠Z），售價為HK$215，TA45B 充電器有布歐、比達、悟空以及神龍四種形象外觀可選，機身重量僅有161g，尺寸為 55x75x52mm。TA45B 擁有 6個輸出（AC + Type-C + USB），其中 3個TYPE-C輸出 （45W PD 3.0/PPS/15W輸出），2 個USB（12W輸出），獨立的 Type-C 口可以為 MacBook Pro 進行 45W PD 快充。AC 接口最高可以釋放 2500W 高功率，適用於風筒、旅行水煲等不同電器，且搭載了4種旅行插頭（UK/AU/EU/US），可以更換保險絲，支援超 198個地區使用，擁有 100-250V 環球通用電壓。

關於 MG19 超迷你肌肉按摩槍（XPower X 龍珠Z），售價為HK$208，MG19 按摩槍印有悟空的形象，並以悟空最經典的橙黑配色作爲外觀，機器重量僅有368g，機身尺寸迷你（111 x 133 x 52mm），只有手掌大小。MG19 擁有4種按摩頭（球形頭放鬆大肌群、扁平頭舒緩筋膜、錐形頭深層擊打、U形頭守護頸椎），照顧到每個不同的部位，配備了6段強度調節，按壓肌肉時會自動切換爲高速振動模式，可以精準緩解疲勞。採用了超靜音設計，輕鬆使用不乾擾，超長電量供用戶放心使用。