XPPen 專業繪圖板近 7 折優惠，Magic Note Pad 低至 $2,218 入手｜Amazon Prime Day優惠2025

想隨時隨地捕捉靈感? 不論是插畫設計、數位手稿，還是隨手紀錄的靈感火花，XPPen Magic Note Pad 憑藉高精度壓感筆與流暢的筆觸體驗，讓你的創作靈感，不再受地域限制！趁著 Amazon Prime Day 2025 優惠狂潮，XPPen Magic Note Pad 現正以 近 7 折超值價格發售，僅需 US$284 （約 HK$2,218） 即可入手這款專業級工具。趁優惠趕快下單，你的創作靈感，不該被設備預算攔阻！
XPPen Magic Note Pad
XPPen Magic Note Pad 配備 X-paper Key，能輕鬆選擇黑白 LCD、淺色和自然色三種顏色模式，滿足不同需求。搭載 11 吋融合三合一彩色紙感屏，90Hz 高刷新率，400 尼特峰值亮度，支援 1670 萬種顏色顯示，並通過了TÜV SÜD 類紙及低藍光認證，真正做到護眼與書寫。
配備 X3 Pro Pencil 2，搭載了 X3 Pro 智慧晶片並擁有 16K 靈敏度和柔軟筆尖，能根據書寫壓力實現不同的筆觸和顏色深度，提升創作效率。原生的 XPPen Notes 應用程序更支援手寫轉文字、錄音、PDF 編輯等功能，並可自動儲存筆記，方便上傳至 OneDrive 或 Google Drive，內置 128GB 的儲存空間，滿足教育、辦公和娛樂需求。
XPPen Magic Note Pad
Amazon 特價 US$284.99 （約 HK$2,342，需集運）｜原價 US
$399.99
