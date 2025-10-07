XREAL One 歷史低價，HK$3,490 體驗 3DoF AR 眼鏡｜Amazon Prime Day 2025

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

XREAL One 歷史低價，HK$3,490 體驗 3DoF AR 眼鏡

溫馨提示：想要享受 Amazon Prime Day 中的超值優惠，就必須先立即成為 Prime 會員，立即前往 Yahoo Tech 為大家推出的 Amazon 會籍教學，隨簡單步驟享受 30 天的會員試用期！

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

廣告 廣告

Amazon Prime Day 2025 優惠精選！免費會員試用、優惠推介、代運教學

想要體驗 AR 眼鏡這種新鮮事物？XREAL 現在為你提供了一個好機會。趁著秋季 Prime Day，他們的 XREAL One 降到了歷史低價，Prime 會員只要 US$449 便可買到。換算過來大約是 HK$3,490，相比平常便宜了幾百，正是入手的好時機。

XREAL One AR 眼鏡

Amazon 會員特價 US$449（約 HK$3,490，需要代運）｜原價 US$499

立即購買 立即免費試用 Prime 會員

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

XREAL One 依靠廠方自研的 X1 晶片實現了機內 3DoF 空間運算，在其加持下，裝置的 M2P 延遲能降低至約 3ms。除此之外，這款裝置還能透過 USB-C 直接接入 iPhone、Andriod、PC、MacBook、Steam Deck 等各類裝置，不用轉接器就能在眼鏡上呈現空間螢幕，打造行動影院。至於顯示，XREAL One 採用了 Sony 的 0.68 吋 Micro OLED 面板，單眼解析度 1080p，亮度最高 600 尼特，FOV 則為 50 度。最後，它還提供了 57-66mm 和 66-75mm 兩檔瞳距，支援 3 檔鏡腿調節和 3 檔電致變色。搭配專屬配件，亦能拍攝 12MP 照片或 1080p 60p 影片。

XREAL One AR 眼鏡

Amazon 會員特價 US$449（約 HK$3,490，需要代運）｜原價 US$499

立即購買

更多優惠：

👉 Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,170 直送香港

👉 Crucial X10 Pro 便攜 SSD 破底價，低至 HK$710 購 iPhone 外錄高速儲存優選

👉 Marshall Major V 耳機歷史低價！HK$770 免運費即入手

👉 Samsung 990 EVO Plus 破底價，低至 HK$470 購 7,250MB/s SSD 直送香港

👉 AirPods 4 歷史低價，HK$690 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

👉 Marshall 耳機近半價清貨！Major V 之外，Minor IV、Motif II 一樣帥氣好看

👉 近半價入手 Samsung Galaxy Watch 7 ，HK$1,170 舊款清貨歷史新低

👉 Lexar NM790 散熱片 SSD 新低，最少 HK$500 享 7,400MB/s 高速，8TB 六八折

👉 AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk