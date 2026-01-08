XTransfer公佈全球客戶超過80萬

客戶結構國際化、月處理資金規模破百億

上海, 中國 - Media OutReach Newswire - 2026年1月8日 - XTransfer，全球領先的B2B跨境貿易支付平台，欣然宣佈全球企業客戶已突破80萬，當中境外企業佔比達47%，月處理資金規模超過120億美元。這一里程碑顯示，XTransfer在助力中小企業「走出去」、把握新興市場機遇方面取得顯著成效，也進一步鞏固了其作為全球外貿企業首選跨境收付款平台的行業地位。





XTransfer 全球客戶突破 80 萬



近年來，關稅戰與貿易摩擦使中國外貿企業重新審視全球市場佈局，數字化加速推動全球貿易的重新分配。2025年，XTransfer在亞非拉市場的平均收款額同比增長達106%，其中非洲市場增速超過270%、拉美地區達94%、東盟地區達82%。XTransfer 創始人兼首席執行官鄧國標表示，當美國市場份額趨於下降，東南亞、非洲、拉丁美洲等新興市場迅速承接增長，成為中國企業出海的「新藍海」。鄧國標指出：「今天中國出口100元人民幣當中有2元通過 XTransfer 結算，十分之一的外貿中小企業已經註冊 XTransfer。我們擁有一線的數據洞察，能敏銳捕捉全球貿易流向的變化。」



為貼合外貿企業深耕新興市場的實際需求，XTransfer 持續升級產品與服務，構建覆蓋廣泛的本地化收款網路與一站式外貿金融能力。目前，XTransfer 的本地帳戶與本地收款能力已覆蓋東盟、拉丁美洲與非洲等關鍵市場；相較去年，新增支持墨西哥、巴西、加納、南非、土耳其、埃及等重要國家，從「有」到「優」迭代顯著。平台現已支持超過30種本地貨幣，服務覆蓋超過80%新興市場。XTransfer 的「本地收款」可讓買家以當地貨幣直接支付，既可緩解部分市場的美元短缺壓力，也能避免中間行強制兌換帶來的外匯損失，顯著降低匯款成本並優化跨境交易體驗。



XTransfer 堅持「合規先行」的發展策略，已在全球累計獲得30多個支付相關牌照。公司目前參展美國 2026 年消費性電子展（CES），並同步宣佈新增美國阿拉巴馬州與北達科他州的支付牌照，至今已在美國25個州取得依法開展業務的許可。此前，XTransfer 亦相繼在新加坡與荷蘭獲得當地支付牌照。隨著合規版圖持續拓展，公司與多家跨國銀行及金融機構合作，建設跨國集團級的全球多幣種統一結算平台，並以資料化、自動化、互聯網化與智慧化能力，打造面向中小企業的反洗錢與風控基礎設施，讓中小微企業能以更低成本享有接近大型跨國集團的跨境金融服務。





關於XTransfer

XTransfer，全球領先及中國第一的B2B跨境貿易支付平台，致力於為中小企業提供安全合規、快速、便利、低成本的全球貿易收付款金融解决方案，大幅降低其拓展業務的門檻及成本，提升全球競爭力。成立於2017年，公司總部設立於上海，並在中國香港、英國、荷蘭、美國、加拿大、澳洲、新加坡、越南、泰國、馬來西亞、菲律賓、阿聯酋、尼日利亞等地設有分支機構。XTransfer已在中國內地、中國香港、新加坡、英國、荷蘭、美國、加拿大、澳洲獲得當地支付牌照。目前為止，XTransfer 在全球累積超過80萬家企業客戶。



通過與知名跨國銀行及金融機構合作，XTransfer建設跨國大集團級全球多幣種統一結算平台，並打造了以中小企業為中心的，資料化、自動化、互聯網化和智慧化的反洗錢風控基礎設施。XTransfer以科技為橋梁，連結全球大型金融機構和中小微企業，讓中小微企業享受到和大型跨國集團企業同等水準的跨境金融服務。



XTransfer於2021年9月完成D輪融資，目前已晉身獨角獸陣營。公司由招商局創投領投，其他全球領先的戰略投資者包括，eWTP Capital、雲啟資本、高榕資本、零一創投、Telstra Ventures、概念資本、Lavender Hill Capital Partners、以及D1 Capital Partners LP。



詳情請瀏覽：https://www.xtransfer.com/







