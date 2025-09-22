樺加沙｜天文台考慮明日下午 1 至 4 時改發八號
XTransfer獲邀參與上海外灘大會
CEO探討外貿金融新機遇
上海，中國 - Media OutReach Newswire - 2025年9月22日 - XTransfer，全球領先及中國第一的B2B跨境貿易支付平台，日前獲Global Finance & Technology Network (GFTN) 邀請，出席上海年度備受矚目的科技盛會「2025 Inclusion· 外灘大會」。XTransfer創始人兼首席執行官鄧國標，獲邀成為「東南亞支付市場機遇」專題研討會嘉賓，並與GFTN、香港上海滙豐銀行（HSBC）、美國金融科技公司 Stripe等嘉賓，圍繞新興市場數字化與機遇展開深入討論。
XTransfer發佈的跨境中小企業支付數據顯示，出口企業正在加速擁抱新興經濟體。中國出口商對美國市場的依賴持續下降，來自美國買家的交易佔比已由2018年的22%降至2025年的9%；東南亞躍升為最大來源地，佔比達24%。同時，拉丁美洲與非洲需求快速增長，XTransfer正擴大對墨西哥、巴西、加納與埃及等市場的服務能力。外灘大會上發佈的麥肯錫報告亦指出，亞洲已成為全球貿易最具活力的區域，市場對數字技術的採納意願強、節奏快，為外貿企業的數字轉型提供了良好土壤。
在產業結構方面，「新三樣」，鋰電池、新能源汽車與太陽能電池，以及汽車零部件與消費電子等高技術產品的出口增長，為跨境支付提出更高要求：更快的資金周轉、更精準的合規風控，以及面向多幣種、多區域的高可用性。XTransfer平台通過自研風控與合規基礎設施、夥伴銀行網路與本地化服務，不斷提升B2B支付的穩定性與覆蓋密度。
針對中小企業長期面臨的「成本高、到賬慢、合規不確定」難題，XTransfer提出以科技為解法。一方面，XTransfer擬定了一項名為 X-Net 的新產業標準，聚焦於改善資金流動與反洗錢風險管控，推動行業標準化；另一方面，以AI驅動風控系統實現「非侵入式交易審查」，相關指標已由96%提升至99%，在保障交易合規安全的同時，最大程度降低對客戶經營動作的干擾，提升交易連續性與資金效率。
在支付體驗上，XTransfer持續推動「B2B支付像掃碼一樣簡單」的產品路線，從賬戶開立、收付結算到對賬核銷，聚焦流程減法與時效提升，助力外貿企業縮短資金回籠週期、降低手續成本與操作成本，並通過多維數據校驗與供應鏈場景化方案，提升貿易真實性核驗效率。
XTransfer創始人兼首席執行官鄧國標（Bill）指目前XTransfer 的全球客戶數已超過 70 萬，其中 47% 為海外企業，預計公司交易量未來五年有望成長十倍，並形容此為一場跨境B2B市場領域的「移動支付革命」。
關於穩定幣的探索，Bill在外灘大會上表示，穩定幣作為區塊鏈底層架構上的支付工具，具備可追溯、可實時查驗與可編程等特性，有望在跨境B2B結算環節改善中間行多層清算導致的費時與費用問題。公司將在合規框架內，採取「鏈上行為分析＋鏈下貿易真實性核驗」的雙重風控機制，審慎推進產品化探索，為未來更高效的跨境結算提供選擇。Bill又預測，未來三年，進出口企業的錢包都將是「雙幣」錢包，同時支持法幣和穩定幣。同時，他也提醒，相關應用將嚴格遵循現行監管要求，穩步落地。
Bill表示，將持續加大在新興市場的投入，與全球夥伴共同推動跨境B2B支付基礎設施升級，為中小企業提供更便捷、更安全的全球資金連接能力，讓外貿經營「更快、更穩、更省」。
