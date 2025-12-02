XTransfer發佈業界首份 全球B2B貿易結算網絡與風控體系白皮書

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月2日 - XTransfer，全球領先的B2B跨境貿易支付平台，公佈業界首份《全球B2B貿易結算網絡與風險控制平台白皮書》（下稱「X-Net白皮書」），提出一套統一化的結算與合規架構，旨在提升中小企業於跨境貿易中的資金流動效率及透明度，並降低成本及合規風險。
世界銀行數據顯示，中小企業佔全球企業總數約 九成，並貢獻全球貿易額約 六成五。惟一直受制於跨境收付款流程複雜、合規要求高及交易成本不透明等問題，不少企業需依賴多重中介渠道，增加運營和風險負擔。
為此，XTransfer推出 X-Net，串連全球及區域銀行、持牌金融機構以及金融科技公司等，建構一個支援跨市場、多幣種的統一結算網絡，並配備標準化數字風控系統，讓中小企業可獲取過往多由大型跨國企業獨享的金融服務安排。
X-Net 平台主要建基於兩大核心能力。首先，其跨地域結算覆蓋支援於超過 200 個國家和地區進行多幣種收付款，涵蓋 80% 以上的新興市場。其次，平台的人工智能風險管理系統可對客戶准入審核與交易全流程進行持續監測；於過去 12 個月內，已為 7,445 家企業識別出 10,027 宗潛在高風險交易，成功避免約 4.73 億美元的潛在損失。同時，透過合規框架標準化，X-Net 為資金流動治理、產品整合及 AML/CTF（反洗錢及反恐融資）要求建立統一基準，有助提升不同司法管轄區的透明度及監管一致性。 、
在價格策略方面，X-Net 採用共建式包容商業模式，約 90% 的價值通過具競爭力的費用回饋予中小企業，其餘部分則與生態合作夥伴共享，以支持網絡的可持續發展。
XTransfer創始人兼首席執行官鄧國標 表示：「未來的金融體系將以互聯互通的網絡協作為核心，而非封閉割裂的獨立系統。我們期望與業界夥伴共同推動安全、透明及可監管的金融基建，使不同規模的企業均能公平獲取跨境金融服務，從而提升整體市場效率，並促進全球經濟的長遠發展。」
XTransfer深耕跨境貿易B2B支付領域逾 九年，目前服務超過70萬家企業客戶，每月交易處理量約 120億美元。公司表示將持續與金融監管機構及業界合作，推動跨境結算標準化及智能化，提升全球中小企業在國際市場的參與度。
關於XTransfer
XTransfer，全球領先的B2B跨境貿易支付平台，致力於為中小企業提供安全合規、快速、便利、低成本的全球貿易收付款金融解决方案，大幅降低其拓展業務的門檻及成本，提升全球競爭力。成立於2017年，公司總部設立於上海，並在中國香港、英國、荷蘭、美國、加拿大、澳洲、新加坡、越南、泰國、馬來西亞、菲律賓、阿聯酋、尼日利亞等地設有分支機構。XTransfer已在中國內地、中國香港、新加坡、英國、荷蘭、美國、加拿大、澳洲獲得當地支付牌照。目前為止，XTransfer 在全球累積超過 700,000 家企業客戶。
通過與知名跨國銀行及金融機構合作，XTransfer建設跨國大集團級全球多幣種統一結算平台，並打造了以中小企業為中心的，資料化、自動化、互聯網化和智慧化的反洗錢風控基礎設施。XTransfer以科技為橋梁，連結全球大型金融機構和中小微企業，讓中小微企業享受到和大型跨國集團企業同等水準的跨境金融服務。
XTransfer於2021年9月完成D輪融資，目前已晉身獨角獸陣營。公司由招商局創投領投，其他全球領先的戰略投資者包括，eWTP Capital、雲啟資本、高榕資本、零一創投、Telstra Ventures、概念資本、Lavender Hill Capital Partners、以及D1 Capital Partners LP。
詳情請瀏覽：https://www.xtransfer.com/
