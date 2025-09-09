XTransfer與浙商銀行上海分行達成戰略合作協議

助力中國外貿企業拓展全球市場

廣州，中國 - Media OutReach Newswire - 2025年9月9日 - XTransfer，全球領先及中國第一的B2B跨境貿易支付平台，藉著於其主辦的「XTransfer未來外貿大會2025」上，與浙商銀行上海分行正式簽署戰略合作協議，雙方宣布將進一步深化在跨境金融領域的合作，共同為中國外貿企業提供更加安全、高效、便捷的全球收款與資金管理服務。





XTransfer創始人兼CEO鄧國標、浙商银行上海分行副行長嚴俊等雙方高層代表出席簽約儀式。



XTransfer創始人兼CEO鄧國標、浙商银行上海分行副行長嚴俊等雙方高層代表出席簽約儀式。此次合作標誌著雙方在服務中小企業、推動外貿數字化轉型方面邁出堅實一步。



浙商銀行始終秉持「服務實體經濟、服務中小企業、服務創新企業」的初心使命，在跨境金融與供應鏈金融領域深耕多年，具備扎實的服務能力與持續創新的專業優勢。今年，浙商銀行上海分行與XTransfer進一步深化全面戰略合作，助力中國出口企業高效打通全球收款通路，提升跨境資金流轉的安全性與便捷性。



XTransfer作為全球領先及中國B2B外貿金融第一平台，致力於通過科技手段連接全球金融機構與中小微企業，提供涵蓋外貿收付款、多幣種現金管理、風控服務等綜合金融解决方案。目前，XTransfer已服務超過70萬家全球企業客戶。



在簽約儀式上，XTransfer創始人兼CEO鄧國標表示：「我們非常高興與浙商銀行上海分行達成深度戰略合作。浙商銀行在跨境金融服務方面擁有豐富的經驗和强大的資源，結合XTransfer的創新技術與全球網絡，我們將共同為外貿企業提供更優質的金融基礎設施，助力他們在全球市場中穩健發展。」



浙商银行上海分行副行長嚴俊表示：「浙商銀行一直致力於支持中小微企業跨境貿易發展。此次與XTransfer的合作，是我們佈局全球金融服務網絡的重要一步。我們將依托XTransfer的平台優勢與我們的金融能力，共同打造更專業、更穩健的跨境金融服務體系，助力中國企業走得更遠、走向全球。」



未來，雙方將在本地賬戶開通、多幣種結算、風控體系建設、新興市場拓展等方面展開深度合作，共同推動中國外貿金融生態的創新與升級。





Hashtag: #XTransfer #CZBank #Crossborder #Payment #SMEs #Partnership







https://www.linkedin.com/company/xtransfer.cn





https://x.com/xtransferglobal





https://www.facebook.com/XTransferGlobal/





https://www.instagram.com/xtransfer.global

發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於XTransfer

XTransfer，全球領先及中國第一的B2B跨境貿易支付平台，致力於為中小企業提供安全合規、快速、便利、低成本的全球貿易收付款金融解决方案，大幅降低其拓展業務的門檻及成本，提升全球競爭力。成立於2017年，公司總部設立於上海，並在中國香港、英國、荷蘭、美國、加拿大、澳洲、新加坡、越南、泰國、馬來西亞、菲律宾、阿聯酋、尼日利亞等地設有分支機構。目前，XTransfer已在中國內地、中國香港、新加坡、英國、荷蘭、美國、加拿大、澳洲獲得當地支付牌照。目前為止，XTransfer 在全球累積超過 700,000 家企業客戶。



通過與知名跨國銀行及金融機構合作，XTransfer建設跨國大集團級全球多幣種統一結算平台，並打造了以中小企業為中心的，資料化、自動化、互聯網化和智慧化的反洗錢風控基礎設施。XTransfer以科技為橋梁，連結全球大型金融機構和中小微企業，讓中小微企業享受到和大型跨國集團企業同等水準的跨境金融服務。



XTransfer於2021年9月完成D輪融資，目前已晉身獨角獸陣營。公司由招商局創投領投，其他全球領先的戰略投資者包括，eWTP Capital、雲啟資本、高榕資本、零一創投、Telstra Ventures、概念資本、Lavender Hill Capital Partners、以及D1 Capital Partners LP。



詳情請瀏覽：https://www.xtransfer.com/







新聞稿由客戶提供

