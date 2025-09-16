XTransfer與浦發銀行上海分行 達成戰略合作協議

共建跨境外貿金融新生態

廣州，中國 - Media OutReach Newswire - 2025年9月16日 - XTransfer，全球領先及中國第一的B2B跨境貿易支付平台，於其主辦的「XTransfer未來外貿大會2025」期間，與浦發銀行上海分行正式簽署戰略合作協議。雙方將圍繞本地賬戶、多幣種結算、合規風控等核心目標深化協同，為中小微外貿企業提供更加安全、高效、便捷的全球收款與資金管理服務，幫助企業鏈接全球。





XTransfer創始人兼CEO鄧國標、浦發銀行上海分行黨委副書記、副行長張險峰等雙方高層代表出席簽約儀式。



浦發銀行始終堅持開放創新並堅定推進數字化戰略，在跨境金融領域具備扎實的服務能力與專業優勢，長期關注和支持中小外貿企業的全球化發展。XTransfer深耕B2B外貿金融領域，通過科技手段連接全球大型金融機構與中小微企業，提供外貿收付款、多幣種現金管理與智能風控等綜合解決方案，已累計服務超過70萬家企業客戶。



XTransfer創始人兼CEO鄧國標表示：「我們非常高興與浦發銀行上海分行達成深度戰略合作。浦發銀行在跨境金融服務方面擁有豐富經驗與強大資源，結合XTransfer的創新技術與全球網絡，將為中小微外貿企業提供更優質的金融基礎設施，助力其在全球市場中實現穩健增長。」



浦發銀行上海分行黨委副書記、副行長張險峰表示：「浦發銀行將持續與XTransfer緊密協作，圍繞『本地賬戶，鏈接全球，共拓外貿新藍海』的目標，不斷完善跨境金融服務體系，為中國企業走出去提供堅實的金融支持，與產業各方共同推動外貿高質量發展。」



關於XTransfer

XTransfer，全球領先及中國第一的B2B跨境貿易支付平台，致力於為中小企業提供安全合規、快速、便利、低成本的全球貿易收付款金融解决方案，大幅降低其拓展業務的門檻及成本，提升全球競爭力。成立於2017年，公司總部設立於上海，並在中國香港、英國、荷蘭、美國、加拿大、澳洲、新加坡、越南、泰國、馬來西亞、菲律宾、阿聯酋、尼日利亞等地設有分支機構。目前，XTransfer已在中國內地、中國香港、新加坡、英國、荷蘭、美國、加拿大、澳洲獲得當地支付牌照。目前為止，XTransfer 在全球累積超過 700,000 家企業客戶。



通過與知名跨國銀行及金融機構合作，XTransfer建設跨國大集團級全球多幣種統一結算平台，並打造了以中小企業為中心的，資料化、自動化、互聯網化和智慧化的反洗錢風控基礎設施。XTransfer以科技為橋梁，連結全球大型金融機構和中小微企業，讓中小微企業享受到和大型跨國集團企業同等水準的跨境金融服務。



XTransfer於2021年9月完成D輪融資，目前已晉身獨角獸陣營。公司由招商局創投領投，其他全球領先的戰略投資者包括，eWTP Capital、雲啟資本、高榕資本、零一創投、Telstra Ventures、概念資本、Lavender Hill Capital Partners、以及D1 Capital Partners LP。



