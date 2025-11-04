低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
XTransfer與浦發銀行香港分行 於「香港金融科技周」簽訂戰略合作協議
共建全球外貿金融基礎設施
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月4日 - XTransfer，全球領先的B2B跨境貿易支付平台與浦發銀行香港分行共同宣佈就跨境金融服務展開深度協作，並達成戰略合作意向。雙方將圍繞資金收付款解決方案與交易處理等核心能力深化聯動，為中小微外貿企業提供更安全、高效、便捷的全球收付款與資金管理服務。
繼今年8月XTransfer與浦發銀行上海分行簽訂合作協議，XTransfer再次與浦發銀行攜手合作。適逢「香港金融科技周 2025」，XTransfer創始人兼首席執行官鄧國標先生與浦發銀行香港分行副行長朱軍先生，於XTransfer展位上見證雙方高層簽署合作備忘錄。
XTransfer與浦發銀行香港分行在多個跨境支付範疇展開深入合作。憑藉浦發銀行強大的網路與服務能力，透過其香港分行，為XTransfer逾70萬家客戶提供「全球帳戶」、「本地貨幣帳戶」、交易處理、資金管理等服務。確保XTransfer客戶可通過浦發銀行的生態系統，能高效、合規地從全球賣家收取貨款。目前雙方將專注於中國內地、中國香港地區的合作，隨著合作持續拓展，料將拓展至更多不同地區的合作。
XTransfer創始人兼首席執行官鄧國標表示：「我們很高興與浦發銀行香港分行展開協作。憑藉浦發銀行在跨境金融領域的專業能力與資源優勢，結合XTransfer的全球網絡與技術能力，可進一步強化端到端的交易處理與合規治理，為中小企業提供一體化的跨境金融基礎設施，支持企業於全球合規經營及拓展。」
浦發銀行香港分行副行長朱軍表示：「浦發銀行將持續與XTransfer緊密合作，致力提升跨境金融服務體系，為拓展全球市場的中國企業提供更便捷可靠的金融支持。」
未來，雙方將在本地賬戶、多幣種結算、合規與風控體系建設、全球收付網絡互聯等領域持續深化合作，促進中國外貿金融生態的創新與升級，讓中小微企業享受到與大型跨國集團同等水準的跨境金融服務。
關於XTransfer
XTransfer，全球領先及中國第一的B2B跨境貿易支付平台，致力於為中小企業提供安全合規、快速、便利、低成本的全球貿易收付款金融解决方案，大幅降低其拓展業務的門檻及成本，提升全球競爭力。成立於2017年，公司總部設立於上海，並在中國香港、英國、荷蘭、美國、加拿大、澳洲、新加坡、越南、泰國、馬來西亞、菲律宾、阿聯酋、尼日利亞等地設有分支機構。XTransfer已在中國內地、中國香港、新加坡、英國、荷蘭、美國、加拿大、澳洲獲得當地支付牌照。目前為止，XTransfer 在全球累積超過 700,000 家企業客戶。
通過與知名跨國銀行及金融機構合作，XTransfer建設跨國大集團級全球多幣種統一結算平台，並打造了以中小企業為中心的，資料化、自動化、互聯網化和智慧化的反洗錢風控基礎設施。XTransfer以科技為橋梁，連結全球大型金融機構和中小微企業，讓中小微企業享受到和大型跨國集團企業同等水準的跨境金融服務。
XTransfer於2021年9月完成D輪融資，目前已晉身獨角獸陣營。公司由招商局創投領投，其他全球領先的戰略投資者包括，eWTP Capital、雲啟資本、高榕資本、零一創投、Telstra Ventures、概念資本、Lavender Hill Capital Partners、以及D1 Capital Partners LP。
關於浦發銀行香港分行
上海浦東發展銀行股份有限公司於1992年8月28日經中國人民銀行批准設立，1993年1月9日開業，1999年在上海交易所掛牌上市（股票交易代碼：600000），是一家全國性股份制商業銀行，總部設在上海。
2025年，浦發銀行位列英國《銀行家》雜誌"全球銀行1000強"第19位、"全球銀行品牌價值500強"中資銀行第10位，惠譽、標普、穆迪三大國際評級機構均給予投資級以上評級。
浦發銀行香港分行於2011年6月8日正式對外營業，是香港當時第149家持牌銀行，第8間可於香港從事所有銀行業務的中資銀行，亦是浦發銀行首家境外分行。
香港分行的成立標誌著滬港金融合作邁出了具有歷史意義的一步，同時，也邁出浦發銀行國際化經營的實質性步伐。在港發展超越十年，憑藉前瞻性的思維和專業的服務水準，浦發銀行香港分行已在香港樹立良好的品牌形象幷贏得市場地位。浦發銀行香港分行將繼續依託香港的國際金融中心的地位，利用滬港金融合作的契機，「立足香港、心系內地、放眼全球」。
