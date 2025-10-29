展會期間將與多家銀行簽訂戰略合作

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月29日，XTransfer，全球領先的B2B跨境貿易支付平台，將於今年同步參與兩大國際級金融科技盛事——「香港金融科技周2025」（Hong Kong FinTech Week 2025）與「新加坡金融科技節2025」（Singapore FinTech Festival 2025）。這是XTransfer連續第二年同時參與兩地展會，並在擔任「香港金融科技周」官方金融科技伙伴（Fintech Partner），全面展示公司於跨境收付款、合規風控與普惠金融方面的創新成果與國際化佈局。





廣告 廣告

XTransfer 同步亮相「香港金融科技周2025」 與「新加坡金融科技節2025」





XTransfer創辦人兼首席執行官鄧國標以及公司管理層將於兩地展會期間密集參與演講分享、閉門交流等，圍繞AI賦能風控與運營、普惠金融落地實踐、中國金融科技企業國際化、以及新興市場本地貨幣結算等議題分享洞見。公司亦將於展會期間與多家國際金融機構舉行戰略合作簽約儀式，進一步擴大全球清算網絡與多幣種結算能力，為區內及全球中小企業提供更安全、快速且低成本的跨境收付款體驗。展會期間，公司同時會發表面向中小微企業B2B貿易結算網絡及風控體系的「X-NET白皮書」。



在香港市場，XTransfer自2023年進軍以來，持續為本地外貿中小企業提供全球收付款與換匯等跨境金融服務。XTransfer-to-XTransfer（X2X）支付服務使買賣雙方透過XTransfer平台完成帳戶對帳戶的資金流轉，實現如本地匯款般的7×24小時合規秒速到賬，大幅降低手續費與換匯成本，顯著提升運營資金效率與資金周轉穩定性。



在新加坡及東盟市場，XTransfer持續加速佈局。公司於今年獲新加坡金融管理局（MAS）大型支付機構牌照（MPI），並於新加坡推出本地服務。結合香港與新加坡兩大國際金融樞紐的制度與基礎設施優勢，XTransfer正加速打通多幣種本地結算能力，服務覆蓋美加、歐元區、澳洲、東盟、拉美與非洲等地區和國家、超過30種本地貨幣，緩解新興市場美元不足帶來的交易摩擦，減少中間行強制換匯與匯損，幫助中小企業以更接近買家的本地方式完成收付。







Hashtag: #XTransfer #HKFTW2025 #SFF2025 #Crossborder #Payment #SMEs







https://www.xtransfer.com





https://www.linkedin.com/company/xtransfer.cn





https://x.com/xtransferglobal





https://www.facebook.com/XTransferGlobal/





https://www.instagram.com/xtransfer.global

發佈者對本公告的內容承擔全部責任



新聞稿由客戶提供

